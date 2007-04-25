12 российских губернаторов заранее ставят вопрос о доверии перед В. Путиным

Не дожидаясь выборов, губернаторы стараются как можно быстрее получить переназначение на следующие 4-5 лет. В Кремле уже говорят, что у глав регионов началась «истерика». Однако их желания вполне объяснимы: никому не известно, как еще сложатся их отношения со следующим президентом. Не говоря уже о том, что и фамилия нового президента окончательно не определена.

НЕСЛУЧАЙНО последнее время у В. Путина одна за другой проходят встречи с главами регионов: 12 апреля он встретился с мэром Москвы Ю. Лужковым, 13 - с астраханским губернатором А. Жилкиным, 17 - краснодарским А. Ткачевым, 19 - подмосковным Б. Громовым, 20 - ом­ским Л. Полежаевым. Причем 20 апреля В. Путин переназначил А. Ткачева губернатором, а вот А. Жилкин заявил, что не собирается просить президента о доверии: мол, его полномочия истекают в декабре 2009 года. Но полномочия г-на Ткачева также заканчиваются в марте 2009 года, однако он через переназначение прошел уже сейчас. Также и полномочия г-д Громова и Полежаева истекают лишь в конце 2008 года.

Кроме тех, у кого уже прош­ли встречи с Президентом РФ, хочет переназначиться уже сейчас и вологодский губернатор В. Позгалев, который формально должен это сделать лишь в декабре 2008 года. Впрочем, вопрос по г-ну Позгалеву затягивается из-за борьбы в «верхах» сторонников и противников владельца «Северстали» А. Мордашова. Последнего считают покровителем В. Позгалева. Причем обоим ставят в вину недостаточно высокий результат «Единой России» (42%) и тайную поддержку «Справедливой России» (набравшей 21%). Губернатор же обвиняет в успехе СР мэра Вологды и заявляет, что давно выступал за его замену… Считается, что отставка В. Позгалева станет серьезным ударом по позициям А. Мордашова. Однако вряд ли она произойдет: все-таки результат ЕР здесь был на 3% выше уровня 2003 года, а в отставку пока не отправлены даже те губернаторы, которые допустили снижение показателей партии власти.

В этом году также истекают полномочия красноярского губернатора А. Хлопонина (у него на выборах были в целом нормальные результаты, поэтому он будет переназначен), сахалинского И. Малахова (будет переназначен, если у него не появится сильный конкурент от нефтяников или газовиков) и президента Бурятии Л. Потапова (он уйдет на пенсию).

Уже отправлены в отставку глава Тывы Ш. Ооржак (после чего грандиозный кризис в республике моментально закончился) и «красный» губернатор Камчатки М. Машковцев. Да и амурскому губернатору Л. Короткову вряд ли удастся доработать до конца срока.