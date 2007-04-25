12 российских губернаторов заранее ставят вопрос о доверии перед В. Путиным
№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
Не дожидаясь выборов, губернаторы стараются как можно быстрее получить переназначение на следующие
НЕСЛУЧАЙНО последнее время у В. Путина одна за другой проходят встречи с главами регионов: 12 апреля он встретился с мэром Москвы Ю. Лужковым, 13 - с астраханским губернатором А. Жилкиным, 17 - краснодарским А. Ткачевым, 19 - подмосковным Б. Громовым, 20 - омским Л. Полежаевым. Причем 20 апреля В. Путин переназначил А. Ткачева губернатором, а вот А. Жилкин заявил, что не собирается просить президента о доверии: мол, его полномочия истекают в декабре 2009 года. Но полномочия
Кроме тех, у кого уже прошли встречи с Президентом РФ, хочет переназначиться уже сейчас и вологодский губернатор В. Позгалев, который формально должен это сделать лишь в декабре 2008 года. Впрочем, вопрос по
В этом году также истекают полномочия красноярского губернатора А. Хлопонина (у него на выборах были в целом нормальные результаты, поэтому он будет переназначен), сахалинского И. Малахова (будет переназначен, если у него не появится сильный конкурент от нефтяников или газовиков) и президента Бурятии Л. Потапова (он уйдет на пенсию).
Уже отправлены в отставку глава Тывы Ш. Ооржак (после чего грандиозный кризис в республике моментально закончился) и «красный» губернатор Камчатки М. Машковцев. Да и амурскому губернатору Л. Короткову вряд ли удастся доработать до конца срока.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес