С. НАРЫШКИН ВОССТАНАВЛИВАЕТ СНГ
№ 17(51) от 26.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
После известных февральских перестановок в Правительстве РФ резко выросло влияние С. Нарышкина. Назначение
НАЗНАЧЕНИЕ С. Нарышкина было воспринято аналитиками как знаковый стратегический выбор Президента РФ. В правительственных коридорах сразу заговорили, что именно Нарышкин теперь будет курировать энергетическое сотрудничество со странами СНГ, в том числе вопросы транзита и поставок газа в ближнее зарубежье. Ему предстоит создать вменяемую экономическую политику государства по отношению к соседям и вернуть многие утраченные рынки - от энергетики до машиностроения. Уже к июню он должен подготовить соответствующий план. Ведь одно только полномасштабное восстановление кооперационных связей между странами СНГ может дать им дополнительные
Неслучайно премьер М. Фрадков распоряжением от 3 марта утвердил С. Нарышкина еще и председателем Правительственной комиссии по экономической интеграции. А через месяц он был включен в состав Экономического совета СНГ и Интеграционного комитета ЕврАзЭС.
Уже 16 марта
Тогда же состоялось заседание Интеграционного комитета ЕврАзЭС. На нем сформирован пакет из 24 документов по Таможенному союзу, а также озвучены принципы политики государств ЕврАзЭС в области валютного регулирования и контроля и протокол о создании страхового рынка государств. «Согласована структура Таможенного союза в составе РФ, Казахстана и Беларуси», - подытожил С. Нарышкин.
А 28 марта
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