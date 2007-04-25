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С. НАРЫШКИН ВОССТАНАВЛИВАЕТ СНГ

№ 17(51) от 26.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 После известных февральских перестановок в Пра­вительстве РФ резко выросло влияние С. Нарышкина. Назначение вице-премьером сделало его публичной фигурой. Он сразу признался, что на посту зампреда правительства будет заниматься расширением участия российских компаний в международной интеграции, а также укреплением объединительных процессов в рамках СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ.

 НАЗНАЧЕНИЕ С. Нарышкина было воспринято аналитиками как знаковый стратегический выбор Президента РФ. В правительственных коридорах сразу заговорили, что именно Нарышкин теперь будет курировать энергетическое сотрудничество со странами СНГ, в том числе вопросы транзита и поставок газа в ближнее зарубежье. Ему предстоит создать вменяемую экономическую политику государства по отношению к соседям и вернуть многие утраченные рынки - от энергетики до машиностроения. Уже к июню он должен подготовить соответствующий план. Ведь одно только полномасштабное восстановление кооперационных связей между странами СНГ может дать им дополнительные 6-8% роста ВВП в год.

 Неслучайно премьер М. Фрад­ков распоряжением от 3 марта утвердил С. Нарышкина еще и председателем Правительственной комиссии по экономической интеграции. А через месяц он был включен в состав Экономического совета СНГ и Интеграционного комитета ЕврАзЭС.

 Уже 16 марта вице-премьер принял участие в заседании сопредседателей Казахстано-российской межправительственной комиссии в Астане. Там же открыто представительство Евразийского банка развития, уставный капитал которого составил 1,5 млрд. долларов.

 Тогда же состоялось заседание Интеграционного комитета ЕврАзЭС. На нем сформирован пакет из 24 документов по Таможенному союзу, а также озвучены принципы политики государств ЕврАзЭС в области валютного регулирования и контроля и протокол о создании страхового рынка государств. «Согласована структура Таможенного союза в составе РФ, Казахстана и Беларуси», - подытожил С. Нарышкин.

 А 28 марта вице-премьер назначен сопредседателем Межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, в первую очередь в области поставок газа. Вхождение в российско-туркменскую комиссию такой близкой к В. Путину фигуры как С. Нарышкин (он знаком президенту еще по работе в питерской мэрии), было истолковано как «знак высочайшего внимания» к Средней Азии. В ответ и последовал нынешний визит в РФ президента Туркмении, который также прошел благодаря активности «вице-премьера по СНГ».

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