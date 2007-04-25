Встреча В. Путина и Дж. Буша может произойти в Вене 23-24 мая

НА ВСТРЕЧЕ в понедельник с министром обороны США г-ном Гейтсом В. Путин упомянул предстоящий саммит G8 в Германии. Сказал и о личной встрече с Дж. Бушем.

По нашим сведениям, именно подготовке встречи двух президентов и посвящен приезд в Москву г-на Гейтса. А позд­нее - госсекретаря Кондолизы Райс. Не исключено, что встреча двух лидеров не станет протокольной и продлится 1,5-2 дня.

Переговоры президентов, скорее всего, станут последними в официальном статусе для руководителей обеих стран. Считается, что в такой ситуации они могут многое себе позволить - с точки зрения принятия кардинальных решений.

Как известно, Вашингтон выпустил некоторое время назад страшилку для Кремля в виде угрозы размещения в Польше и Чехии радара и ракет-перехватчиков. По мнению аналитиков, США сделали это намеренно, чтобы Москва стала сговорчивее по целому ряду вопросов. В этом, как видно, и есть цель подготовки саммита США - Россия. По мнению американцев, мы так перепугались самой возможности размещения десятка ракет в Польше, что готовы пойти на уступки по целому ряду вопросов.

Первый. Москва должна уйти с постсоветского пространства.

Второй. Мы не должны блокировать строительство новой системы нефте-­ и газопроводов из Азии в Европу в обход территории России.

Третий. Нельзя препятствовать вступлению Украины в НАТО.

Четвертый. Иран должен быть повержен.

На память приходят саммиты М. Горбачева с американскими президентами. Он пошел им навстречу во всем, включая вывод войск из Европы и снос Берлинской стены. В ответ мы получили СНГ, которое тихо умирает.

Это прекрасно помнят в Кремле. И нынешнее настроение российской власти - уступок не делать: пора показать зубы. При этом не отпадает необходимость в серьезной и длительной встрече двух президентов. Но вот проб­лема - 24 мая истечет срок резолюции Совбеза ООН по Ирану, которую Тегеран не выполнит. США потребуют новой резолюции, где будет указана возможность силового решения ядерной проблемы Ирана. Не исключено, что российско-американские отношения могут еще больше ухудшиться. Не дать им войти «в клинч» могут только два лидера. Очевидно, что дата 24 мая - очень важная.

По нашим сведениям, 23-24 мая президент В. Путин посетит Западную Европу с рядом зарубежных визитов. По непроверенным данным, одной из стран может стать Австрия. Это идеальная страна для встреч руководителей Москвы и Вашингтона. В Вене Никита Хрущев и Джон Кеннеди встречались, чтобы предотвратить Карибский кризис. Там же Л. Брежнев и Дж. Картер подписали Договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2. А Бог, как говорится, троицу любит…

И последнее. Необходимость встречи на высшем уровне В. Путина и Дж. Буша в Москве понимают все. И вот почему. Не исключено, что следующим президентом США станет демократка Хиллари Клинтон. Договориться с ней по любым вопросам будет много сложнее. Ее, к примеру, мало интересуют проблемы разоружения. Главное - права человека. А в этом вопросе у нее существует некоторое предубеждение против нынешней российской власти. Она считает, что все, сделанное ее мужем Биллом Клинтоном для России, пошло насмарку. Так что - надо торопиться.