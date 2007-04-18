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Мэр Казани Ильсур Метшин стал консультантом Генсека ООН

№ 16(50) от 19.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Мэр Казани Ильсур Метшин стал консультантом Генсека ООН

 МЭР Казани избран в состав Консультативного совета ООН по местному самоуправлению (UNACLA). Ильсур Метшин уже является вице-президентом Всемирной организации объединенных городов и местных властей, а также президентом ее Евроазиатского отделения.

 Заседание совета прошло в Найроби (Кения) в рамках 21-й сессии Совета управляющих ООН-Хабитат.

 UNACLA включает в свой состав 20 членов из числа мэров и руководителей ведущих международных организаций. Данный Совет призван консультировать Генерального секретаря ООН при принятии глобальных решений по вопросам местных властей, развития демократии на местах, децентрализации. Этот орган был создан в 2000 году с учетом растущей роли местных властей в реализации целей тысячелетия.

 В состав Консультативного совета также входят мэры Парижа, Монреаля, Стамбула, Вены, Рима, Барселоны. Казань стала первым городом России и СНГ, представленным в UNACLA.

 Как отмечают члены совета, решение об избрании мэра Казани в состав UNACLA принято с учетом растущей роли столицы Татарстана во всемирном движении муниципальных властей. А также благодаря успешному сотрудничеству с ООН в рамках Евроазиатского отделения ОГМВ.

 Включение мэра Казани в состав группы советников Генерального секретаря ООН не является случайностью. Фактически это признание лидирующей роли Казани во всемирном процессе укрепления роли местных властей при принятии глобальных решений на уровне ООН. Об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН Анна Тибайджука.

 Напомним, Казань - первый российский город, награжденный Почетным дипломом ООН за реализацию президентской программы Ликвидации ветхого жилья. Всемирный День Хабитат впервые в России и Евразии проводился в Казани в октябре прош­лого года.

 В столице Татарстана нахо­дится и штаб-квартира Евроази­ат­ского отделения ОГМВ - официального партнера ООН в работе с местными властями.

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