КПРФ набирает силу
№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
Результаты выборов в Красноярском крае полностью совпали с прогнозом «Аргументов неделi», приведенном в предыдущем номере. По итогам обработки всех бюллетеней «Единая Россия» (ЕР) набрала 42,5%, КПРФ - 20,3%, «Справедливая Россия» (СР) - 12,4%, ЛДПР - 11,7%, СПС - 7,3%. То есть здесь победили те же 5 партий, что прошли
ЕР: победа с недобором
ЕР получила 12 мандатов по партспискам и 17 одномандатников. Но все же не достигла плановых показателей в 47%. Хотя набрала на 12,2% выше, чем в
Успех коммунистов
КОММУНИСТЫ получили на 7,1% выше, чем в 2003 году, причем прибавили не только по процентам, но даже по числу голосов. Такому успеху способствовали три фактора.
Первый - СР активно обсуждала и вбрасывала в информационное пространство тему социальной справедливости. Это оказалось выгодно и КПРФ.
Второй - плохие личные отношения между
Третий - КПРФ поддержал популярный в Красноярске бизнесмен А. Быков. Говорят, в начале апреля он встретился с Г. Зюгановым. Они договорились: КПРФ снимет 6 своих
Но первый секретарь КПРФ В. Юрчик заявил, что «это глупость. Объединения не будет». И действительно, ни один из 6 одномандатников КПРФ с дистанции не сошел.
Тем не менее
СР недобрала
В 2003 г. «Родина», «Пенсионеры» и «Жизнь» получили в сумме 20,7%, сейчас - почти вдвое меньше. Главная причина - СР решила не конфликтовать с А. Хлопониным: тот попросил ее убрать из лидеров списка самую популярную в крае «эсерку» - телеведущую М. Добровольскую (к которой положительно относятся более половины красноярцев) и поставить лидером бывшего губернатора В. Зубова (к которому треть населения относится хорошо, но и столько же - плохо).
СПС: черные технологии
ПРОЦЕНТ СПС вырос по сравнению с 2003 г. почти втрое (с 2,8 до 7,3%). Только СПС и КПРФ в Красноярске увеличили не просто свой процент, но и абсолютное число голосов по сравнению с 2003 годом. Хотя против них применили сразу 11 методов черных технологий. Это и
Наконец, в ночь на 12 апреля стекла 526 зданий Красноярска были изрисованы надписями «За Белых».
Но выборы все же состоялись. Наблюдатели не отметили
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес