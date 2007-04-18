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КПРФ набирает силу

№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 Результаты выборов в Красноярском крае полностью совпали с прогнозом «Аргументов неделi», приведенном в предыдущем номере. По итогам обработки всех бюллетеней «Единая Россия» (ЕР) набрала 42,5%, КПРФ - 20,3%, «Справедливая Россия» (СР) - 12,4%, ЛДПР - 11,7%, СПС - 7,3%. То есть здесь победили те же 5 партий, что прошли 7%-­ный барьер на мартовских выборах (несмотря на то, что в Красноярске был 5%-­ный барьер).

ЕР: победа с недобором

 ЕР получила 12 мандатов по партспискам и 17 одномандатников. Но все же не достигла плановых показателей в 47%. Хотя набрала на 12,2% выше, чем в 2003-­м.

Успех коммунистов

 КОММУНИСТЫ получили на 7,1% выше, чем в 2003 году, причем прибавили не только по процентам, но даже по числу голосов. Такому успеху способствовали три фактора.

 Первый - СР активно обсуждала и вбрасывала в информационное пространство тему социальной справедливости. Это оказалось выгодно и КПРФ.

 Второй - плохие личные отношения между г-ном Мироновым и политкрылом Администрации президента. Из-за них КПРФ получила широкий доступ к телеэфиру в обмен на регулярную и жесткую критику Миронова.

 Третий - КПРФ поддержал популярный в Красноярске бизнесмен А. Быков. Говорят, в начале апреля он встретился с Г. Зюгановым. Они договорились: КПРФ снимет 6 своих кандидатов-­одномандатников в пользу быковцев. Те войдут во фракцию КПРФ и будут голосовать по приказу крайкома, если это не противоречит быковским интересам.

 Но первый секретарь КПРФ В. Юрчик заявил, что «это глупость. Объединения не будет». И действительно, ни один из 6 одномандатников КПРФ с дистанции не сошел.

 Тем не менее 9-10 апреля 600-­тысячным тиражом вышла «мочильная» газета «Еще не вечер», направленная на дискредитацию СПС, КПРФ и СР. В ней была информация о соглашении КПРФ-Быков и вывод: «Большевики всегда считали уголовников классово близкими элементами». А ведь у г-на Быкова в Красноярском крае есть заметный электорат - 12% всех опрошенных. То есть «борцы с КПРФ» сами нарастили ей рейтинг.

СР недобрала из-за дружбы с Хлопониным

 В 2003 г. «Родина», «Пенсионеры» и «Жизнь» получили в сумме 20,7%, сейчас - почти вдвое меньше. Главная причина - СР решила не конфликтовать с А. Хло­пониным: тот попросил ее убрать из лидеров списка самую по­пулярную в крае «эсерку» - телеведущую М. Добровольскую (к которой положительно относятся более половины красноярцев) и поставить лидером бывшего губернатора В. Зубова (к которому треть населения относится хорошо, но и столько же - плохо).

СПС: черные технологии

 ПРОЦЕНТ СПС вырос по сравнению с 2003 г. почти втрое (с 2,8 до 7,3%). Только СПС и КПРФ в Красноярске увеличили не просто свой процент, но и абсолютное число голосов по сравнению с 2003 годом. Хотя против них применили сразу 11 методов черных технологий. Это и листовки-­«подставы» от имени СПС («За Чубайса, за Гайдара, за Достройку»). И заклейка щитов «Голосуй за достройку!» так, чтобы он менялся на «Голосуй за доВОРУйку!», и многое другое.

 Наконец, в ночь на 12 апреля стекла 526 зданий Красноярска были изрисованы надписями «За Белых».

 Но выборы все же состоялись. Наблюдатели не отметили сколь-нибудь заметных нарушений закона собственно в день выборов.

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