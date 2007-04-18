Президент Ющенко прибудет через несколько дней в Москву
№ 16(50) от 19.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В КИЕВЕ началась дележка Конституционного суда. Он, напомним, должен оценить законность Указа В. Ющенко о роспуске Рады. Судя по тому, что сторонники
При этом обе стороны продолжают вести активные закулисные переговоры. Всем ясно, что в мае, как хотел украинский президент, выборов в Раду не провести. Согласованный вариант - последняя неделя июля либо первая неделя августа.
Еще одна договоренность сторон. Если, не дай бог, суд вынесет решение в пользу Ющенко, премьер Янукович немедленно подает в отставку. Временным премьером станет
Пикантная подробность. Революционерка Ю. Тимошенко разлюбила В. Ющенко. На выборы она пойдет, скорее всего, самостоятельно.
И последнее. На следующей неделе в Москве ожидается приезд В. Ющенко. Он приедет на один день и проведет длительные переговоры на высшем уровне. Главный вопрос - намеревается ли «оранжевая» Украина создавать Единое экономическое пространство и Таможенный союз стран СНГ? Кремль к тому же хочет продемонстрировать, что придерживается нейтралитета в украинском политическом кризисе.
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