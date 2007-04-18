Президент Ющенко прибудет через несколько дней в Москву

В КИЕВЕ началась дележка Конституционного суда. Он, напомним, должен оценить законность Указа В. Ющенко о роспуске Рады. Судя по тому, что сторонники г-на Януковича смиренно ждут его решения и готовы ему подчиниться, они уже знают результат. Сторонники Ющенко тоже его знают и уже заявили, что не подчинятся вердикту. Одним словом, букмекеры ставят на Януковича.

При этом обе стороны продолжают вести активные закулисные переговоры. Всем ясно, что в мае, как хотел украинский президент, выборов в Раду не провести. Согласованный вариант - последняя неделя июля либо первая неделя августа.

Еще одна договоренность сторон. Если, не дай бог, суд вынесет решение в пользу Ющенко, премьер Янукович немедленно подает в отставку. Временным премьером станет экс-премьер правительства г-н Кинах.

Пикантная подробность. Революционерка Ю. Тимошенко разлюбила В. Ющенко. На выборы она пойдет, скорее всего, самостоятельно.

И последнее. На следующей неделе в Москве ожидается приезд В. Ющенко. Он приедет на один день и проведет длительные переговоры на высшем уровне. Главный вопрос - намеревается ли «оранжевая» Украина создавать Единое экономическое пространство и Таможенный союз стран СНГ? Кремль к тому же хочет продемонстрировать, что придерживается нейтралитета в украинском политическом кризисе.