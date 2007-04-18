Кремль предупредил Ю.Лужкова о необходимости омолаживать кадры

Недавно очень много говорили о желании мэра Москвы Ю. Лужкова поставить перед президентом В. Путиным вопрос о доверии и переизбрании. Сам г-н Лужков заявил позднее, что подождет. Понятно, что такие слухи появляются неспроста.

ПО НАШИМ сведениям, тема переназначения обсуждалась В. Путиным и Ю. Лужковым еще в феврале этого года. Президент с ним согласился. Но при соблюдении ряда условий.

Первое. Московская мэрия и собственно Правительство Москвы должны подвергнуться жесткой кадровой чистке. Присидевшиеся годами старые кадры должны быть заменены на молодых, образованных, современных управленцев.

Второе. В московский бизнес должны получить полный доступ представители других регионов. Само собой, из Питера и Ленобласти.

Третье. Во время кадровой перетряски Правительства Москвы г-н Луж­­ков должен консультироваться с полпредом президента в Центральном федеральном округе Г. Полтавченко, руководителем президентской Администрации С. Собяниным и, естественно, самим В. Путиным.

Обговаривалось и то, что уехавшие «на княжение» в другие регионы моск­вичи (В. Шанцев, Г. Боос и М. Мень) в Москву уже не вернутся.

Почему же появилось сообщение о постановке вопроса о доверии? Говорят, что московская команда г-на Лужкова с момента февральской договоренности в Кремле так и не начала меняться. Для острастки «сверху» в мэ­рию стали посылать «мессиджи» о том, что москвичам вот-вот предложат в градоначальники известного бизнесмена Р. Абрамовича. Причем все понимали, что Мосгордума утвердила бы любого кандидата от Кремля. Г-­ну Лужкову, по тем же кулуарным разговорам, мог быть предложен пост вице-премьера Правительства РФ или министра Минрегион­развития.