Кремль предупредил Ю.Лужкова о необходимости омолаживать кадры
№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]
Недавно очень много говорили о желании мэра Москвы Ю. Лужкова поставить перед президентом В. Путиным вопрос о доверии и переизбрании. Сам
ПО НАШИМ сведениям, тема переназначения обсуждалась В. Путиным и Ю. Лужковым еще в феврале этого года. Президент с ним согласился. Но при соблюдении ряда условий.
Первое. Московская мэрия и собственно Правительство Москвы должны подвергнуться жесткой кадровой чистке. Присидевшиеся годами старые кадры должны быть заменены на молодых, образованных, современных управленцев.
Второе. В московский бизнес должны получить полный доступ представители других регионов. Само собой, из Питера и Ленобласти.
Третье. Во время кадровой перетряски Правительства Москвы
Обговаривалось и то, что уехавшие «на княжение» в другие регионы москвичи (В. Шанцев, Г. Боос и М. Мень) в Москву уже не вернутся.
Почему же появилось сообщение о постановке вопроса о доверии? Говорят, что московская команда
О серьезности и реальности такой кадровой комбинации мы писали, когда говорили, что
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