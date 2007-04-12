США вновь призвали Россию направить воинский контингент в Афганистан

Россию вновь хотят втянуть в афганскую войну. Как стало известно газете «Аргументы неделi» из достоверных источников в Министерстве обороны РФ, США попросили российское руководство о дополнительной военной помощи своему контингенту, дислоцированному в Афганистане.

ПО ДАННЫМ Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России, сейчас там находятся свыше 27 тысяч американцев. Около 15 тысяч из них входят в состав действующих под эгидой НАТО Международных сил по содействию безопасности в Афганистане. Общая численность этих сил, включающих военнослужащих 26 стран - членов НАТО и 11 других стран, составляет 32 тысячи человек.

Как считают военные аналитики, этого недостаточно для установления полного контроля над страной. Тем более уже в середине апреля ожидается мощное наступление талибов. И тогда потери американцев и их союзников значительно возрастут. А пока в Афганистане погибли 308 американцев, свыше 1100 получили ранения.

США призвали Россию и европейские страны направить кроме технических советников дополнительные войска в Афганистан и разрешить им принимать участие в боевых действиях.

- В Афганистане требуются большее число солдат из Европы и большая гибкость в отношении того, как этих солдат можно использовать, - заявил на днях заместитель Государственного секретаря Николас Бернс. - Всякие оговорки, которые ограничивают тактическую передислокацию войск внутри Афганистана, по нашему мнению, необходимо снять. Все страны должны отменить такого рода ограничения. Кроме того, требуется дополнительная экономическая и гуманитарная помощь.

По словам Бернса, Вашингтон благодарен таким странам, как Великобритания, Нидерланды, Румыния и Эстония, военнослужащие которых участвуют в боевых операциях. А вот Россия пока ограничивается лишь строго дозированными поставками оружия и боеприпасов для афганской армии. «За речкой» находится ограниченный контингент наших военных и гражданских специалистов, который помогает правительственной армии осваивать поставляемую Россией боевую технику. Американцы же получают от наших военных только разведданные о талибах. Теперь США захотели нашей прямой военной помощи.