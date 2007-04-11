Главный лозунг КПРФ на выборах в Заксобрание Красноярского края – «Лучше быть «красным», чем «голубым»
«Единая Россия» пытается дотянуть до плановых 47%, «мироновцы» – опередить КПРФ, СПС – «жириновцев»
№ 15(49) от 12.04.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
Выборы в законодательное собрание (ЗС) Красноярского края 15 апреля станут последней репетицией выборов в Госдуму 2 декабря 2007 года. В них пытались принять участие 12 партий, однако пришли к финишу только 7 - «Единая Россия» (ЕР), ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» (СР), СПС, СЕПР и ДПР. Причем первые три партии зарегистрировались по «парламентской льготе» (без залога и без подписей). А вот СР и СПС внесли залог в 15 млн. рублей (он возвращается партиям, набравшим более 3% голосов).
ОТКАЗЫ в регистрации получили близкая к местному предпринимателю Анатолию Быкову Партия возрождения России (возглавляемая на федеральном уровне бывшим спикером Г. Селезневым), Аграрная партия, семигинские «Патриоты России», бабуринская «Народная воля» и «Яблоко». «Яблоко» просто не сдало ни подписей, ни залога, а у остальных обнаружено более 10% недостоверных подписей.
ЕР вытянут за счет «отставки Зурабова»?
СПИСОК ЕР возглавляют губернатор Александр Хлопонин, председатель ЗС Красноярского края Александр Усс и мэр Красноярска Петр Пимашков. И если одновременное присутствие в списке губернатора и мэра вполне оправданно (первый олицетворяет север края, второй - его центр), то спикер, похоже, принесет лишь электоральные потери.
5 апреля Б. Грызлов признался, что «хорошим результатом по Красноярскому краю можно было бы считать получение единороссами 47% голосов». По данным же опросов за три недели до выборов популярность партии власти колеблется от 36 до 46%. Причем последняя цифра отражает скорее потенциально возможный результат, чем уже имеющийся рейтинг.
Очень желая того, чтобы «партия власти» все же дотянула до плановых показателей,
Лидер «медведей» обрушился с жесткой критикой и на С. Миронова, который «пытается получить дополнительные голоса, нарушая политическую стабильность в стране». Особенно возмутил его лозунг СР «Новый курс президента», который он увидел в Красноярске: «Никакого нового курса нет и не будет», - заявил
«Эсеры» - вторая нога Хлопонина
ВПРОЧЕМ, в Красноярске «эсеры» очень слабо похожи на «дестабилизаторов». «Красноярские списки ЕР и СР формировались в одном и том же месте - в администрации края», - заявил в интервью «Аргументам неделi» руководитель департамента региональных исследований Центра политических технологий Ростислав Туровский. Другие эксперты полностью солидарны с ним в этом вопросе. Причем они считают, что бывший губернатор, а ныне депутат Госдумы Валерий Зубов возглавил список СР именно благодаря своей дружбе с
Напротив, более популярная в крае «эсерка» телеведущая Марина Добровольская даже не попала в первую тройку СР лишь потому, что она - оппонент Хлопонина (и лидер списка «блока Быкова» в 2002 году). Добровольская всего лишь возглавила одну из трех региональных групп партсписка СР, хотя еще в 2004 году положительно к ней относились 49% жителей края, а к Зубову - 37% (сейчас их рейтинги еще более отличаются: у телеведущей он еще больше вырос, у бывшего губернатора - упал).
Не слишком удачно выглядит и появление в Красноярске билбордов с изображением Миронова и Плющенко…
С целью «исправления ситуации» 5 апреля в Красноярск приехали Сергей Глазьев (набравший здесь на президентских выборах 17% против 4% по РФ в среднем), Александр Бабаков и Михаил Маркелов. Глазьев призвал голосовать за СР, но в то же время подержал и КПРФ, призвав две левые партии «создать в парламенте общий блок».
«Лучше красным, чем голубым»
ЕСЛИ в первой тройке СР лишь одна рейтинговая фигура (Зубов), то в КПРФ заметный рейтинг имеют все три лидера. Это - и первый секретарь крайкома КПРФ Владислав Юрчик, и депутат ЗС Всеволод Севастьянов, и депутат Госдумы Валерий Сергиенко. Последний избирался в Думу от блока «Родина», но всегда был другом Юрчика и тайно оставался членом КПРФ. Правда, к каждому из них положительно относятся лишь
Главный лозунг КПРФ, присутствующий на целом ряде билбордов, - «Лучше быть красным, чем голубым» - выглядит хлестко, но неумно. И это при том, что в последнее время к КПРФ все чаще присматривается образованный и думающий электорат.
Жириновский - за самодержавие
ПОСЛЕ известных инициатив С. Миронова 2 апреля в Красноярск приехал В. Жириновский и заявил, что он выступает за «переход к парламентской республике, который позволит одному человеку быть президентом неограниченное количество сроков. Ограничение числа президентских сроков - это анахронизм». Жириновский признался, что хотя и возглавляет красноярский список ЛДПР, но красноярским депутатом работать не намерен и, схватив за шею Василия Журко («№2» своего списка), добавил: «Вот он будет работать. А если будет плохо работать - мы его задушим!»
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес