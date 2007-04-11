Главный лозунг КПРФ на выборах в Заксобрание Красноярского края – «Лучше быть «красным», чем «голубым»

Выборы в законодательное собрание (ЗС) Красноярского края 15 апреля станут последней репетицией выборов в Госдуму 2 декабря 2007 года. В них пытались принять участие 12 партий, однако пришли к финишу только 7 - «Единая Россия» (ЕР), ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» (СР), СПС, СЕПР и ДПР. Причем первые три партии зарегистрировались по «парламентской льготе» (без залога и без подписей). А вот СР и СПС внесли залог в 15 млн. рублей (он возвращается партиям, набравшим более 3% голосов).

ОТКАЗЫ в регистрации получили близкая к местному предпринимателю Анатолию Быкову Партия возрождения России (возглавляемая на федеральном уровне бывшим спикером Г. Селезневым), Аграрная партия, семигинские «Патриоты России», бабуринская «Народная воля» и «Яблоко». «Яблоко» просто не сдало ни подписей, ни залога, а у остальных обнаружено более 10% недостоверных подписей.

ЕР вытянут за счет «отставки Зурабова»?

СПИСОК ЕР возглавляют губернатор Александр Хлопонин, председатель ЗС Красноярского края Александр Усс и мэр Красноярска Петр Пимашков. И если одновременное присутствие в списке губернатора и мэра вполне оправданно (первый олицетворяет север края, второй - его центр), то спикер, похоже, принесет лишь электоральные потери. Г-­н Усс - наименее популярный из всех трех лидеров. В отношении его в крае преобладает, мягко говоря, невосторженное отношение. Еще во время опросов 2004 года лишь 31% жителей края заявили о своем положительном отношении к г-ну Уссу. Он почти вдвое уступил и Пимашкову, и Хлопонину. Еще 51% признались, что относятся к спикеру негативно. Похоже, это может стать одним из факторов, который не позволит ЕР получить более половины голосов избирателей.

5 апреля Б. Грызлов признался, что «хорошим результатом по Красноярскому краю можно было бы считать получение единороссами 47% голосов». По данным же опросов за три недели до выборов популярность партии власти колеблется от 36 до 46%. Причем последняя цифра отражает скорее потенциально возможный результат, чем уже имеющийся рейтинг.

Очень желая того, чтобы «партия власти» все же дотянула до плановых показателей, г-н Грызлов вновь озвучил популярный в народе призыв к отставке минист­ра М. Зурабова: «Я обещаю, что Зурабова в должности министра не будет. Если я говорю, я знаю, что говорю», - заявил он 5 апреля в Красноярске. Правда, за день до этого все единороссы отказались голосовать в Думе за обращение с призывом отправить министра в отставку.

Лидер «медведей» обрушился с жесткой критикой и на С. Миронова, который «пытается получить дополнительные голоса, нарушая политическую стабильность в стране». Особенно возмутил его лозунг СР «Новый курс президента», который он увидел в Красноярске: «Никакого нового курса нет и не будет», - заявил г-н Грызлов.

«Эсеры» - вторая нога Хлопонина

ВПРОЧЕМ, в Красноярске «эсеры» очень слабо похожи на «дестабилизаторов». «Красноярские списки ЕР и СР формировались в одном и том же месте - в администрации края», - заявил в интервью «Аргументам неделi» руководитель департамента региональных исследований Центра политических технологий Ростислав Туровский. Другие эксперты полностью солидарны с ним в этом вопросе. Причем они считают, что бывший губернатор, а ныне депутат Госдумы Валерий Зубов возглавил список СР именно благодаря своей дружбе с г-ном Хлопониным.

Напротив, более популярная в крае «эсерка» телеведущая Марина Добровольская даже не попала в первую тройку СР лишь потому, что она - оппонент Хлопонина (и лидер списка «блока Быкова» в 2002 году). Добровольская всего лишь возглавила одну из трех региональных групп партсписка СР, хотя еще в 2004 году положительно к ней относились 49% жителей края, а к Зубову - 37% (сейчас их рейтинги еще более отличаются: у телеведущей он еще больше вырос, у бывшего губернатора - упал).

Не слишком удачно выглядит и появление в Красноярске билбордов с изображением Миронова и Плющенко…

С целью «исправления ситуации» 5 апреля в Красноярск приехали Сергей Глазьев (набравший здесь на президентских выборах 17% против 4% по РФ в среднем), Александр Бабаков и Михаил Маркелов. Глазьев призвал голосовать за СР, но в то же время подержал и КПРФ, призвав две левые партии «создать в парламенте общий блок».

«Лучше красным, чем голубым»

ЕСЛИ в первой тройке СР лишь одна рейтинговая фигура (Зубов), то в КПРФ заметный рейтинг имеют все три лидера. Это - и первый секретарь крайкома КПРФ Владислав Юрчик, и депутат ЗС Всеволод Севастьянов, и депутат Госдумы Валерий Сергиенко. Последний избирался в Думу от блока «Родина», но всегда был другом Юрчика и тайно оставался членом КПРФ. Правда, к каждому из них положительно относятся лишь 20-25% жителей края.

Главный лозунг КПРФ, присутствующий на целом ряде билбордов, - «Лучше быть красным, чем голубым» - выглядит хлестко, но неумно. И это при том, что в последнее время к КПРФ все чаще присматривается образованный и думающий электорат.

Жириновский - за самодержавие

ПОСЛЕ известных инициатив С. Миронова 2 апреля в Красноярск приехал В. Жиринов­ский и заявил, что он выступает за «переход к парламентской республике, который позволит одному человеку быть президентом неограниченное количество сроков. Ограничение числа президентских сроков - это анахронизм». Жириновский признался, что хотя и возглавляет красноярский список ЛДПР, но красноярским депутатом работать не намерен и, схватив за шею Василия Журко («№2» своего списка), добавил: «Вот он будет работать. А если будет плохо работать - мы его задушим!»