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За несколько часов до операции «Укус» Тони Блэр уговорил президента США Буша отложить бомбардировку Ирана 6 апреля

№ 15(49) от 12.04.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

  15 марта с.г. «АН» сообщили о том, что США планируют операцию под кодовым названием «Укус» по бомбардировке ядерных объектов Ирана. Ее активная фаза должна была начаться 6 апреля в 4 утра. Спустя четыре дня эту информацию со ссылкой на нашу газету повторила информационная франкоязычная версия РИА «Новости». 27 марта сообщение о подготовке нападения 6 апреля, но уже со ссылкой на источник в Москве, появилось на израильском сайте Debka. Его считают близким к израильским спецслужбам. После этого об «Укусе» заговорил весь мир. Администрация США оказалась в очень щекотливом положении. Во всех сообщениях данные о готовящемся нападении совпадали вплоть до деталей, которые удалось получить и опубликовать «АН».

 30 МАРТА для предотвращения развязывания новой войны недалеко от российской границы была подключена «тяжелая артиллерия». Руководитель Ген­штаба РФ Юрий Балуевский и заместитель главы МИД Андрей Денисов подтвердили, что у Москвы есть сведения о готовящемся нападении США на Иран.

 О возможности скорого нападения на Иран заговорили российские военные эксперты, обращавшие внимание на систему противовоздушной обороны Ирана, состоящую в основном из российской техники. В Генштабе России стали открыто взвешивать шансы Пентагона против Тегерана, рассуждая о предполагаемых целях. Опровержения Вашингтона всерьез не воспринимались.

 Все эти дни мировые и общероссийские телеканалы активно информировали граждан об операции «Укус» и ее возможных последствиях (в России сюжеты выходили на Первом канале, канале «Россия», НТВ и ТВЦ). Начинать бомбардировки Ирана при такой информационной «поддержке» становилось все проблематичнее.

 Но захват 23 марта 15 британских военнослужащих иранскими пограничниками сыграл на руку американцам. Для начала военной операции появилась веская причина.

 Для приведения в действие операции «Укус» в Берлин 4 апреля тайно прибыла Госсекретарь США К. Райс.

 В гостинице «Интерконтиненталь» она пыталась убедить ряд лидеров стран ЕС в необходимости удара по Ирану. Европейцы идею не поддержали. В тот же день в Иране объявили об освобождении пленных. А 5 апреля премьер-министр Великобритании Тони Блэр позвонил Джорджу Бушу и сказал, что в Англии не поймут бомбардировки Ирана после освобождения заложников. «Укус» был отложен.

А для публики все выглядело так:

 Коалиционное командование предъявило Ирану ультиматум и дало 48 часов, чтобы освободить британских моряков. Срок ультиматума истекал как раз к утру 6 апреля. «Укус» был предрешен и мотивирован, но вмешался хитрый президент Ахмадинеджад. В канун христианских церковных праздников он объявил об освобождении заложников, сославшись при этом на годовщину смерти Иисуса Христа и «дух прощения». «Подарок британскому народу» сопровождался показом всему миру унизительного пропагандистского прощания президента с освобожденными моряками, которые проявляли неуемную благодарность. Фактически президент Ирана временно нейтрализовал в высшей степени взрывоопасную ситуацию. Бомбить Иран после того, как граждане Соединенного Королев­ства были искренне благодарны Ахмадинеджаду, стало просто неприлично.

 Между тем военные аналитики не сомневаются - США все же проведут операцию «Укус». Она будет проведена в конце мая, когда истечет 2­месячный срок, отпущенный резолюцией Совбеза ООН для отказа Тегерана от военной ядерной программы. Клятвы г-на Ахмадинеджада о миролюбии и работе исключительно с «мирным атомом» мировое сообщество не убеждают.

СПРАВКА «АН»

Позор британского флота

 Когда получившие свободу морпехи вернулись домой, им пришлось выступить перед британскими налогоплательщиками по сценарию, который был разработан в Адмиралтействе. Вместо гонораров использовали систему стимулирования Британского морского спецназа. «Героям» Персидского залива разрешили подзаработать, если удастся продать свои интервью. Многие так и сделали. Британские издательства предложили от 70 до 150 тысяч фунтов стерлингов за детальный рассказ о злоключениях. Самой говорливой оказалась военная женщина. Она плакала в телекамеру за 100 000 фунтов.

 Общественность Соединенного Королевства была возмущена торговой сделкой «героев». Для сравнения: стандартный тариф за потерю в боевых условиях Ирака и Афганистана руки - лишь 57 500 фунтов. Весьма неприятное впечатление у жителей Альбиона оставил и тот факт, что в день освобождения морпехов из плена в Басре были убиты четверо британских военнослужащих, среди них две женщины. Ветеранские организации Великобритании назвали сделку командования с «иранскими пленными» позором королевского флота. После этого командование все же запретило бывшим пленникам «чирикать» за деньги.

 …Адмирал Нельсон, гордость Англии и победитель знаменитой Трафальгарской баталии, перевернулся бы в гробу, узнав о «тридцати сребрениках» на каждого запятнавшего британский флот.

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