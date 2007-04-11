«Оранжевые» готовы обвинить Януковича в использовании бюджетных денег для финансирования «синих» митингов

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ телеканалы гонят с Украины картинку, которая радует глаз. Синих флагов сторонников г-на Януковича становится все больше. Оранжевых - почти не видно.

По нашим сведениям из окружения Ю. Тимошенко, на улицах Киева плетется тонкая позиционная интрига. Ее суть заключается в том, что «оранжевые» не выводят людей на улицы. Дают возможность сторонникам г-на Януковича разойтись во всю свою силушку и выдохнуться. Тысячи украинцев с востока страны, не видя соперников, скоро утратят революционный порыв. Вслед за этим «газовая» Юлия обвинит В. Януковича в использовании для митингующих государственных денег, и вопрос о власти перейдет в базарную перепалку. Необходимость новых выборов станет очевидной.