«Оранжевые» готовы обвинить Януковича в использовании бюджетных денег для финансирования «синих» митингов
№ 15(49) от 12.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ телеканалы гонят с Украины картинку, которая радует глаз. Синих флагов сторонников
По нашим сведениям из окружения Ю. Тимошенко, на улицах Киева плетется тонкая позиционная интрига. Ее суть заключается в том, что «оранжевые» не выводят людей на улицы. Дают возможность сторонникам
В Москве, похоже, большинство политиков уверены, что победит все же Янукович. Но реально ситуация оценивается на Украине предпочтительней для Ю. Тимошенко. Если же В. Янукович будет вынужден уйти, то Запад тут же примет Украину в ВТО, и тогда торг Москвы и Киева по самым разным вопросам примет совсем плохие для нас очертания. Победа
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес