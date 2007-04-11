А. Кудрин готовит проект бюджета 2008-2010 годов без учета нефтегазовых денег.

В ГОСДУМЕ должно состояться второе чтение бюджета страны на 2008-2010 годы.

У специалистов были вопросы и при первом чтении проекта закона о бюджете. Например, Минфин предлагал утверждать доход бюджета в общих суммах без распределения по видам доходов. Это и другие предложения проекта делают исполнение бюджета почти закрытым для контроля со стороны политического руководства страны и парламента.

Но перед вторым чтением правительство внесло в проект и вовсе специфические поправки. Они изменяют всю концепцию исполнения бюджета. Его предлагается разделить на нефтегазовый и ненефтегазовый. Второй станет главным и будет выглядеть, как дырявый мешок. Вокруг этого нищего бюджетика продолжат жиреть и наполняться нефтедолларовой мощью разного рода фонды - резервный, будущих поколений. Но главным из них, по предложению министра А. Кудрина, должен стать нефтегазовый фонд. По замыслу министра, в нем будут аккумулироваться доходы от экспорта нефти и газа.

В случае дефицита «официального» бюджета из нефтегазового фонда в него будут поступать трансферты. По предлагаемой схеме распределение денег будет происходить фактически без контроля со стороны парламента.

Правда, непонятно, чем будет наполняться главный бюджет. Известно же, что основной источник его наполнения - как раз газ и нефть.