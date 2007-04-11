Губернатор Приморья С. Дарькин до осени лишится своего поста
№ 15(49) от 12.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
На прошлой неделе состоялись два весьма важных визита на Дальний Восток высших государственных чиновников страны - М. Фрадкова и С. Иванова.
НАБЛЮДАТЕЛИ подметили весьма многозначительную деталь: оба высших руководителя страны обошли стороной едва ли не самый крупный дальневосточный город - Владивосток. Создается впечатление, что они сознательно не хотели посетить вотчину губернатора Приморского края С. Дарькина. И это несмотря на то, что Владивосток уже намечен в качестве места проведения саммита стран
Одним словом, на Приморье
Версию о его скорой отставке косвенно подтверждает тот факт, что в 2006 г. из команды губернатора Дарькина ушли почти все его соратники -
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