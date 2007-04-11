Губернатор Приморья С. Дарькин до осени лишится своего поста

На прошлой неделе состоялись два весьма важных визита на Дальний Восток высших государственных чиновников страны - М. Фрадкова и С. Иванова. Премьер-министр РФ посетил Чукотку, Камчатку и Магадан. А первый вице-­премьер проинспектировал Курильские острова, Хабаровский и Приморский края.

НАБЛЮДАТЕЛИ подметили весьма многозначительную деталь: оба высших руководителя страны обошли стороной едва ли не самый крупный дальневосточный город - Владивосток. Создается впечатление, что они сознательно не хотели посетить вотчину губернатора Приморского края С. Дарькина. И это несмотря на то, что Владивосток уже намечен в качестве места проведения саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2012 году. На его проведение выделено 100 млрд. рублей. Огромное инвестирование частного капитала ожидается и в одну из игровых закрытых зон в районе Владивостока. Обещал десятки миллиардов рублей в развитие Дальневосточного региона и премьер-министр М. Фрадков.

Одним словом, на Приморье вот-вот прольется «золотой дождь». Поэтому и управлять таким регионом должен человек, которому можно безгранично доверять. Тем временем зачистка региона уже началась. Арестован мэр Владивостока В. Николаев, известный в определенных кругах как «Винни-­пух». Все говорит о том, что и у г-на Дарькина очень скоро появятся большие проблемы. Он, кстати, стал губернатором в 2001 г. против воли Москвы, да и коррупции во время его правления в регионе явно не стало меньше.