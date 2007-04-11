В Кремле готовят замену В. Жириновскому, как лидеру ЛДПР.

ГОВОРЯТ, что лидера ЛДПР В. Жиринов­ского в последние месяцы терзают смутные сомнения насчет перспектив собственной партии. В марте 2006 г. она финишировала со средним результатом 8,3%, в октябре - 6,%2%, а в марте 2007 г. - снова 9%, 6%. Как бы то ни было, но преодоление 7%-­го барьера партии В. Жириновского отнюдь не гарантировано.

А обновить ЛДПР явно не получается: сколько ни встречался Жириновский с Д. Рогозиным и С. Бабуриным, те не хотят вступать в его партию (Рогозина почему-то даже перспектива стать официальным председателем ЛДПР не прельстила). И это несмотря на то, что упомянутые политики в новую Думу не попадают и им явно надо искать «запасной аэродром». Но ЛДПР в качестве такого никто не хочет рассматривать даже теоретически.

Более того, из партии г-на Жириновского бегут даже собственные старожилы. В 2006 г. из ЛДПР ушли глава аппарата фракции Е. Соломатин, банкир К. Ветров (бывший вице-президент «Альфа-­банка») и митинговый патриот Н. Курьянович.

А на прошлой неделе из партии вышел личный телохранитель Жириновского и кандидат в президенты-­2004 от ЛДПР О. Малышкин. Ушел из партии и миллиардер С. Керимов.

Среди активистов ЛДПР ходят разговоры и о том, как теперь г-н Жириновский распорядится имуществом, наиболее лакомые части которого он уже записал на себя и своего сына.

Говорят, в последние годы он резко ужесточил и контроль над финансами, стараясь всеми деньгами распоряжаться лично. Не исключено, что и уход С. Керимова связан с тем, что лидер ЛДПР не смог объяснить бизнесмену, куда пошли ранее выделенные им инвестиции, а предложил предоставить новые…

В таких условиях г-н Жириновский может и вовсе покинуть страну, появившись вновь, скажем, в Турции или Белоруссии. Например, в качестве посла.