В Кремле готовят замену В. Жириновскому, как лидеру ЛДПР.
№ 15(49) от 12.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ГОВОРЯТ, что лидера ЛДПР В. Жириновского в последние месяцы терзают смутные сомнения насчет перспектив собственной партии. В марте 2006 г. она финишировала со средним результатом 8,3%, в октябре - 6,%2%, а в марте 2007 г. - снова 9%, 6%. Как бы то ни было, но преодоление
А обновить ЛДПР явно не получается: сколько ни встречался Жириновский с Д. Рогозиным и С. Бабуриным, те не хотят вступать в его партию (Рогозина
Более того, из партии
А на прошлой неделе из партии вышел личный телохранитель Жириновского и кандидат в
Среди активистов ЛДПР ходят разговоры и о том, как теперь
Говорят, в последние годы он резко ужесточил и контроль над финансами, стараясь всеми деньгами распоряжаться лично. Не исключено, что и уход С. Керимова связан с тем, что лидер ЛДПР не смог объяснить бизнесмену, куда пошли ранее выделенные им инвестиции, а предложил предоставить новые…
В таких условиях
Невеселые перспективы и у лидера Республиканской партии депутата Владимира Рыжкова. По решению Верховного суда его партию распустили. Не получилось у него и войти в руководство СПС - это не понравилось бы Кремлю. Поэтому парламентская карьера
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