М. Зурабова снимут с должности накануне 9 мая

В КРЕМЛЕ идет подготовка к очередному Посланию президента Федеральному Собранию. Одним из его пунктов станет обнародование стратегии дальнейшего укрепления социальной политики государства. Как известно, это является одним из приоритетов В. Путина. Те же программы национальных проектов, которые курирует Д. Медведев, в конечном счете тоже направлены на улучшение положения граждан страны.

Есть, правда, одна «заноза», которая вызывает возмущение своей работой у большинства пенсионеров и малообеспеченных. Это министр здравоохранения и соцразвития М. Зурабов. Находясь на этой заведомо проигрышной для политика должности, он фактически стал символом проблем плохого обеспечения населения дешевыми лекарствами, маленькими пенсиями, дорожающим и недоступным жильем. Все аналитики дружно предсказывали ему неминуемую отставку накануне выборов. Похоже, это случится намного раньше.

По нашим сведениям, в начале мая президент сделает подарок ветеранам войны и труда. Помимо снятия одиозного министра накануне 9 Мая он, вероятно, объявит о разделении министерства на два - Здравоохранения и Социальной политики. Г­н Зурабов после этого, скорее всего, уйдет туда, откуда пришел, - в бизнес. Быть может, какое-то время он останется и советником президента.

И еще. Не исключено, что В. Путин сделает еще один подарок ветеранам и не подпишет принятый Госдумой законопроект о снятии со Знамени Победы серпа и молота.

Тем временем в Москве - как в Кремле, так и в Доме правительства - с нетерпением ждут результатов выборов в Красноярском крае. (Об их подготовке читайте на с. 4.) Если они будут проведены без инцидентов и партия власти заслуженно и без скандалов получит там большинство в Законодательном собрании, то на московском политическом небосклоне может зажечься новая звезда - А. Хлопонина. Говорят, его «объективка» уже появилась и внимательно изучается в Кремле.

Вполне возможно, что нынешний губернатор Красноярского края мог бы заместить для начала М. Зурабова и провести раздел его суперминистерства. Во всяком случае, у себя в крае г-н Хлопонин не спешил внедрять все новации опального министра. Так что социальное напряжение в крае выглядит несколько меньшим, чем в других регионах. Выиграл г-н Хлопонин и конкурс на учреждение в Красноярске одного из двух федеральных университетов (второй - в Ростове).