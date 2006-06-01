Что на уме у Ю. Тимошенко?

УКРАИНА стоит на пороге формирования нового правительст­ва. Исход этого длительного процесса не безразличен и Москве. Кандидат №1 на пост премьера – Юлия Тимошенко. Причем ее шансы вполне реальны, поскольку стало ясно, что союз между президентом Виктором Ющенко и оппозиционным лидером Виктором Януковичем не состоится. Известно, что у г-жи Тимошенко есть четкая программа действий по отношению к России. Говорят, что на первом этапе главной своей задачей она считает пересмотр «газового» соглашения. То есть речь пойдет либо о его аннулировании, либо о пересмотре цен на газ в сторону их уменьшения. Таким образом, перед нашими странами маячит призрак новой «газовой войны».

Кремль в этой ситуации настороженно выжидает. Нельзя допустить, чтобы очередной виток «газовой войны» начался до открытия саммита «Большой восьмерки», который пройдет в Санкт-Петербурге в июле. Нам это совершенно невыгодно. Идеальная ситуация – когда формирование украинского правительства и назначение премьера произойдет хотя бы в конце июля. Как этого добиться? Механизмы рассматриваются самые разные.

Тем временем, как мы уже сообщали, в Вашингтоне принято решение по вхождению Украины в НАТО в 2008 году. В связи с этим возникают не только политические проблемы.

Как известно, часть нашего военно-промышленного комплекса (ВПК) тесно связана с украин­ским ВПК. Если вступление южного соседа в НАТО состоится, Соединенные Шта­ты готовы выделить деньги на закрытие или перепрофилирование целых секторов украинской промышленности. Прежде всего связанных с ракетостроением, танко­строением, радиоэлектроникой и авиапромышленностью.

События в Феодосии – один из элементов, определяющих сегодня будущее Украины. И в России, и на Украине есть политики, согласные даже с тем, что для противодейст­вия НАТО допустимы любые средства, вплоть до расчленения Украины. Но кому от этого станет лучше? А если вспыхнет гражданская война? Россия понесет не только моральные издержки, но и значительные экономические убытки. Известно, что 30% всего нашего экспорта проходит через Украину. А газ и нефть – в еще больших количествах.

Но, с другой стороны, если Киев окажется в НАТО, то граница Североатлантического блока пройдет всего в 40 километрах от российского Белгорода. Отсюда и до Москвы – рукой подать. Российский генералитет в связи с этим выражает большую озабоченность. Вступи наш южный сосед в НАТО – как минимум придется пересматривать всю оборонную доктрину России.