Чукотку ждет золотой дождь

Говорят, что всем сотрудникам компаний г-на Абрамовича в Москве отменены отпуска вплоть до конца лета. Причем оставаться в столице олигарха будто бы попросили «сверху».

Его инспекционная поездка была спланирована уже после того, как в декабре минувшего года Абрамович попросил президента об отставке. По мнению специалистов, нежелание Кремля отпустить Абрамовича с короткого поводка объясняется следующими обстоятельствами: будучи полностью освобожденным от домашних дел, Роман Аркадьевич может всем своим капиталом усилить старую олигархическую оппозицию Кремлю, которая окопалась в Лондоне и Израиле и плетет оттуда «оранжевые» интриги.

Это могло стать не очень приятным событием, учитывая, что ставленник беглых олигархов экс-премьер М. Касьянов все громче заявляет о себе как о политическом деятеле. Поэтому щедрость, которая обещана Чукотке, не выглядит такой уж чрезмерной. Речь идет о заявлении г-на Фрадкова о том, что госбюджет готов дать Чукотке половину из 106 млрд. инвестиций, которые по «плану Абрамовича» должны поступить в округ до 2020 года. «На первом этапе часть средств будет выделена в рамках разрабатываемой ныне федеральной целевой программы, а также из средств инвестиционного фонда», - отметил Фрадков. Если учесть, что на Чукотке всего 50 тысяч жителей, из них менее 13 тысяч чукчей, то нетрудно подсчитать, что на каждого жителя придется по 2,1 млн. инвестиций, а на каждого чукчу - по 8,3 млн. Таких денег на душу населения не получал и никогда не получит ни один регион страны.

Впрочем, формально все выглядит не как самый дорогой подарок, а как вложения в добычу полезных ископаемых, которые в ближайшие годы должны окупиться. Например, в результате вложений в развитие Чаун-Билибинского промышленного узла к 2010 году там будут добывать ежегодно 40 т золота и 150 т серебра. В результате, как торжественно пообещал замминистра природных ресурсов А. Варламов, Чукотка станет лидером в РФ по золотодобыче! А еще в Анадыре обещают добывать до 2 млн. т угля, 120 млн. кубометров газа и 500 тысяч т нефти в год. Однако, несмотря на все вложения и достижения, Чукотка останется убыточной: и в 2018 году 30% местного бюджета по-прежнему будет пополняться за счет дотаций из Москвы.

Впрочем, находящийся на госслужбе олигарх был бы счастлив сосредоточиться только на Лондоне и футболе. Отвечая на вопрос журналистов об отставке, Роман Абрамович выразил надежду, что когда-нибудь это все-таки случится. «Не всю же жизнь мне быть здесь. Но пока этот момент еще не наступил», - сказал он.