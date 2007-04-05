«Доступное жилье» саботируют в регионах

Для правительства неудача «Доступного жилья» стала в последнее время основной головной болью. Как сообщают наши правительственные источники, около 20 марта Д. Медведев собрал своих советников - основных политологов страны - предложив им выработать пути выхода из жилищного кризиса. Целый ряд экспертов (среди них наши источники называют Г. Павловского) предложили первому вице-премьеру заключить неофициальные пакты о дружбе с мэрами россий­ских городов, которые в значительной степени контролируют у себя жилищный рынок. Даже высказывалась идея отдать мэрам регулирование алкогольного рынка, но взамен те должны взять на себя обязательства по снижению цен на жилье. На жилищный рынок городов должны быть допущены больше конкурирующих компаний и упрощена процедура выдачи им земельных участков под застройку.

Другая часть экспертов (В. Ни­ко­нов, А. Ослон) будто бы считают эти предложения неэффективными. Мол, договориться со всеми мэрами сразу очень сложно, да и «рынок не обманешь». Остановить рост цен путем этих договоренностей еще можно, а вот снизить их без каких-либо жестких мер - явно не получится. Но ясно одно - правительство ни в коем случае не согласится на саботаж программы «Доступное жилье» со стороны региональных лидеров. Кому-то из них придется испытать на себе карающую руку центральной власти.