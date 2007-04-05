Ющенко запутался в бабах

В 1993 году Б. Ельцин подписал аналогичный Указ 1400 о роспуске съезда. Когда ситуация стала критической, для подстраховки Б. Ельцина ждал «под парами» самолет, чтобы эвакуировать его в Финляндию. Ющенко бежать, похоже, не собирается.

Но начнем с того, что статья 90 Конституции Украины содержит лишь три пункта, по которым Рада может быть распущена. Это - когда не сформирована коалиция депутатских фракций; когда истекли 60 дней после отставки кабинета министров; и когда в течение 30 дней не началось пленарное заседание Рады.

В данном случае эти основания не просматриваются, но последнее слово за Конституционным судом. А здесь - как в анекдоте - «занесут» обе стороны и тогда судьи решат по справедливости.

Между тем возможны лишь три варианта выхода из кризиса.

Первый. Депутаты пойдут на досрочные выборы.

Второй. По заключению Конституционного суда Украины В. Ющенко отменит свой указ.

Третий - «нулевой» вариант, когда на перевыборы пойдут и Рада, и президент. На нем остановимся подробнее, поскольку он выгоден основной движущей силе новой «революции» - Ю. Тимошенко.

Она давно требовала от Ющенко распустить Раду. Первый раз, когда назначали премьером Януковича, второй - когда снимали старого и назначали нового министра иностранных дел. Ющенко тогда на роспуск не пошел, хотя все законные основания были. Он «сломался» после того, как Тимошенко побывала в марте в Вашингтоне и вернулась, как говорится, с ярлыком на княжение в Украине. Вот и оказался президент Украины между двух, выражаясь по-украински, баб - женой-американкой Кэт и проамерикански настроенной бывшей соратницей Юлией.

А сейчас, чем дольше будет продолжаться противостояние Ющенко и Януковича, тем лучше «газовой» Юлии. Сегодня рейтинг ее партии почти 25%, через месяц будет все 50! Еще бы - мужики все больше показывают себя слабаками, а она - на коне! И если новые выборы в Раду все же состоятся, то Тимошенко, набрав в ней большинство, сформирует свое правительство. А затем будет участвовать и в выборах президента, чтобы, контролируя оба поста, вновь вернуть Украину в лоно президентской республики.

В России, в сентябре 1993 года, когда Ельцин противостоял Верховному Совету, тоже обсуждался «нулевой» вариант. Б. Ельцин не испугался и передал через своего посланника С. Филатова согласие идти на выборы вместе с депутатами. Но переговорщик от Хасбулатова - Ю. Воронин после обсуждения проблемы в Свято-Даниловском монастыре скрыл от Верховного Совета предложение Б. Ельцина. Он расценил это как слабость президента и решил его «дожать». В результате его самого вместе с Хасбулатовым «дожимали» танками.

Но на Украине до танков не дойдет. Весна - пора сажать картошку.