В. Володина заменят на Ю. Шувалова?

В последнее время в руководстве «Единой России» стали говорить о делегировании секретаря генсовета партии В. Володина в правительство. Таким способом планировалось укрепить влияние единороссов в кабинете министров. Г-н Володин будто бы должен был занять должность минист­ра регионального развития вместо В. Яковлева. Говорят, что некая группировка в «Единой России» намеревалась таким образом избавиться от влиятельного конкурента в партийной иерархии. Будто бы именно отсюда «растут ноги» дискредитирующей г-на Володина PR-компании о его бизнес-интересах.

Тем не менее первый шаг по пересаживанию секретаря генсовета партии в другое кресло уже сделан. Он возглавил избирательный штаб партии. А на место г-на Володина Б. Грызлов будто бы планирует предложить своего проверенного соратника - Ю. Шувалова, возглавлявшего при Грызлове управление по СМИ в МВД, а теперь - в Госдуме.

В последнее время г-н Шувалов стал одним из членов президиума генсовета «Единой России». А также руководителем созданного при партии власти Центра социально-консервативной политики.



