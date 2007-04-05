Что стоит за инициативой о третьем сроке?

Непосвященным это могло бы показаться чудачеством г‑на Миронова: президент неоднократно высказывался по этому поводу, ссылаясь на свою приверженность принципу неизменности Конституции. Но настолько ли прост и наивен председатель Совета Федерации, как может показаться?

Начнем с того, что сражение за пост президента между так называемыми кремлевскими «силовиками» и «либералами» с каждым месяцем не ослабевает, а становится более жестким. По нашим сведениям, заявление спикера Совета Федерации было не только «бесплатным пиаром», но и своеобразной «разведкой боем» со стороны «силового крыла».

Не секрет, что именно силовики очень бы хотели, чтобы Путин как можно дольше оставался у власти. Причем в этом, судя по опросам, с ними солидарно большинство россиян.

Так что громогласное заявление г-на Миронова должно было спровоцировать выступление другой стороны с резкими противоположными заявлениями. А избиратели - увидеть, кто именно выступает против их любимого президента.

И представители «либералов» угодили в эту нехитрую ловушку в тот же час. Активно против 3-го срока выступила «самая пропрезидентская партия». Буквально через пару часов после выступления г-на Миронова Б. Грызлов заявил, что не поддерживает предложения по изменению Конституции.

Между тем идея снятия ограничений по количеству сроков пребывания главы государства у власти в современных российских условиях выглядит вполне логично. Да и ее реализация зависит всего лишь от договоренностей между так называемыми политическими элитами страны. Вот как поэтапно может быть реализовано изменение Конституции на практике:

- С законодательной инициативой в Госдуму обращается группа депутатов Госдумы, Совета Федерации или один из региональных парламентов.

- Госдума оформляет обращение в виде законодательной поправки и принимает ее 2/3 голосов.

- Поправка поступает в Совет Федерации, где получает одобрение 3/4 голосов и направляется в регионы.

- Поправка получает положительные отзывы 2/3 региональных парламентов.

- Получив одобрение, она поступает на подпись президенту.

Как видим, процедура совсем нехитрая и при желании может быть проведена партией власти, имеющей большин­ст­во во всех законодательных органах. Понятно, что продление пребывания Путина с 4 до 5-7 лет действительно нереально, поскольку президентом он избирался все же на 4 года. По мнению специалистов, действия г-на Миронова совершенно беспроигрышны: по данным так называемых закрытых опросов, не хотели бы видеть В. Путина на посту президента страны лишь 12-14% россиян. То есть более 80% россиян видят президентом России нынешнего главу государства. Причем их не волнует, каким способом это будет достигнуто.

Зная это, С. Миронов предполагает на предстоящем съезде «Справедливой России» выдвинуть для партии простой и понятный миллионам россиян лозунг «Голосуя за «Справедливую Россию» - ты голосуешь за Путина во главе страны!». По расчетам некоторых аналитиков, это может принести «мироновцам» до 10% дополнительных голосов.