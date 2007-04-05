«Медведи» придержали «выхухоль»

Первыми пошли по такому пути депутаты Самарской губернской думы: 23 марта они избрали единороссов не только на посты спикера и 4 из 5 вице-спикеров (пятым стал представитель КПРФ), но и глав всех 10 думских комитетов. При этом 4 партии-победителя («Справедливая Россия», СПС, «зеленые» и даже всегда готовая услужить партии власти ЛДПР) остались вообще без каких-либо постов.

26 марта первое же заседание Мурманской облдумы началось со скандала. Главы фракций «Справедливой России» и КПРФ А. Макаревич и Г. Степахно в выступлениях несколько раз повторили, что единороссы должны прислушиваться к мнению меньшинства. Коммунисты и «эсеры» сделали совместное заявление, объявив, что «медведи» нарушают законодательство, заранее поделив между собой все думские портфели. Оппозиционеры опирались и на официальное разъяснение прокурора области М. Ершова, который подтвердил, что если среди должностных лиц облдумы не окажется ни одного представителя малых фракций, то закон будет нарушен. Они предлагали дать крупнейшей фракции пост спикера, а остальным трем фракциям - по вице-спикеру. Тем более что в предыдущем составе именно коммунисты занимали посты спикера и вице-спикера, да и «эсеры» имели своего вице-спикера.

Однако мурманские единороссы забрали себе не только пост спикера, но и всех трех вице-спикеров (!). В знак протеста против такого веролом­ства партии власти коммунисты и «эсеры» покинули зал заседаний. Но единороссы все равно продолжили в том же духе, избрав председателей думских комитетов: 6 постов получила «Единая Россия» и 2 - ее союзники из ЛДПР...

В тот же день, 26 марта, «Справедливая Россия» осталась без портфелей в госсовете Республики Коми. Она не получила не только ни одного поста глав комитетов, но и даже ни одного зампреда! Спикера и всех трех вице-спикеров, как и руководство во всех думских комитетах, получила «Единая Россия». А их заместителями стали депутаты ­ЛДПР, КПРФ и СПС.

28 марта опыт мурманских, самарских и сыктывкарских коллег позаимствовали депутаты Петербурга и Подмосковья. За неделю до этого питерские единороссы вынуждены были подчиниться рекомендациям В. Путина и В. Матвиенко, избрав сенатором от Заксобрания С. Миронова, которого «медведи» столько раз обещали провалить. Во время голосования по Миронову, правда, три единоросса проголосовали «против», но лидер «Справедливой России» все равно получил 33 голоса при 26 необходимых.

Теперь же «медведи» отом­стили «Справедливой России» за вынужденный позор. Они забрали себе не только пост спикера, но фактически оба поста вице-спикеров: один из них получил единоросс С. Анденко, второй - жириновец Г. Озеров. «Единая Россия», в союзе с ­ЛДПР имеющая большинство в 28 из 50 мандатов, взяла себе почти все посты председателей комитетов и комиссий. Лишь два из них получили коммунисты и один - ЛДПР, а «Справедливая Россия» - ни одного...

В Мособлдуме «эсеров» также обидели: «Единая Россия» забрала себе посты спикера и четырех (!) вице-спикеров. Одного вице-спикера получила КПРФ, и «Справедливая Россия» - ни одного...

Единственный регион, где «эсерам» достались посты вице-спикера и председателя одной комиссии, - Ленинградская область. Здесь, похоже, повлиял тот факт, что лидером «мироновцев» является недавний заместитель губернатора В. Сердюкова.

Несмотря на одно-два иск­лючения, общее правило вырисовывается со всей ясностью. Более того, по нашей информации, в последнее время на стол президенту все чаще ложатся различного рода аналитические записки руководителей партии власти.

В них доказывается, что «Справедливая Россия» не приносит президенту никакой пользы, зато наносит существенный ущерб «Единой России». Лобовая критика г-ном Мироновым партии власти привела лишь к росту протестных настроений в обществе. Как результат - увеличение представительства в законодательных собраниях коммунистов и «эспээсников». Едва ли это понравилось президенту, который постоянно говорит о необходимости консолидации общества. О том, насколько президент озаботился этой проблемой, станет ясно по результатам выборов в Заксобрание Красноярского края. Они пройдут 15 апреля.