«Антиоранжевые» готовятся к делу

«Антиоранжевые» молодежные организации в РФ отличаются от них своей многочисленностью и щедрым финансированием. Более того, у всех подобных движений даже есть свой куратор «наверху». Ему подотчетны такие молодежные движения, как «Наши», «Молодая гвардия «Единой России», «Местные», «Россия молодая», «Новые люди» и т.д.

Несмотря на формальную независимость этих движений друг от друга, они нередко проводят совместные «анти­оранжевые» акции. Так, 1-2 марта они провели совместный форум «Право на выбор» в Подмосковье. Он завершился развертыванием «палаточного лагеря» на 15 тысяч участников. На форум приехали лидер «Единой России» В. Володин, телепублицист М. Леонтьев и политолог Г. Павловский.

А 24-25 марта «Наши» провели акцию «Связной президента». Молодые активисты предлагали своим ровесникам отправить В. Путину «смс» с помощью специального телефона, пытаясь таким образом привлечь их в свои ряды. Но акция оказалась столь дорогостоящей, что первоначальное число ее участников

(40 тысяч) пришлось снизить вчетверо.

Наконец, 14 апреля «Молодая гвардия» проведет акцию «Время выбирать времЯ» на Воробьевых горах. Заявленное число участников - 15 тысяч, а на оплату труда организаторов, по некоторым оценкам, уйдет более 4 млн. рублей.

Перед организаторами этих акций стоит задача создать оперативную систему доставки активистов из ближайших городов в 1-3-дневный срок. На случай «оранжевой» революции. Революции, правда, в России никакой нет и не предвидится. Зато деньги на нее идут, и немалые. Самой богатой молодежной организацией считается «Молодая гвардия»: недаром в нее перешли почти все специалисты по «уличной борьбе с «оранжевой угрозой», ранее подвизавшиеся в движении «Наши» (А. Митрюшин и другие).

Впрочем, не исключено, что через некоторое время их могут отправить и на «серьезное дело». По нашим сведениям, в Администрации США разработано сразу четыре сценария дестабилизации политической ситуации перед выборами-2008.

Первый - война Грузии против Абхазии и Осетии, причем такая, чтобы конфликт перекинулся и на россий­ский Северный Кавказ.

Второй - создание коридора для талибов с целью организации их похода на Таджикистан и Узбекистан, где они соединятся с местными исламистами из «Хиз­бут-Тахрир». А Россия, как член ОДКБ, вынуждена вмешаться в этот конфликт.

Третий - попытка силового решения «приднестровской проблемы», захват молдавско-румынскими добровольцами Тирасполя и обращение Молдовы за помощью к НАТО.

Четвертый - взрывы в мусульманских регионах РФ, причем не только в северокавказских, но и в таких, как Татарстан и Башкортостан.

Все это, по замыслу американцев, должно создать ситуацию киевского майдана в Москве. А для ликвидации этой напасти может найтись, наконец, настоящее дело и для многотысячной «анти­оранжевой» молодежи.