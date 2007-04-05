Лукашенко отвернулся от Запада
№ 14(48) от 05.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
С потерей интереса к контактам с Западом связан и разгон демонстрации оппозиции в Минске 25 марта. Причем в рядах демонстрантов были послы западных государств и иностранные журналисты. Почти в это же время белорусский президент вновь активизировал контакты с российским руководством, пригласив М. Фрадкова на заседание союзного Совета министров 23 марта.
В ходе переговоров было подписано межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, по которому с 1 июля 2007 года сняты взаимные ограничения на экспорт и импорт. Также достигнута окончательная договоренность о продаже «Газпрому» «Белтрансгаза». Правда, не в обмен на газ, а живыми деньгами. Таким образом президент А. Лукашенко продемонстрировал свое нежелание идти в объятия Западу и твердое желание оставаться союзником России.
А пока Москва решает, стоит ли углублять союз с Белоруссией, Минск находит и других союзников и экономических партнеров в лице Китая и Венесуэлы. Особенно усилилось в последние месяцы сотрудничество с Венесуэлой. А. Лукашенко заключил с У. Чавесом соглашение о поставках белорусских автомобилей, сельхозтехники и товаров народного потребления в обмен на венесуэльскую нефть. Это сотрудничество имеет для Белоруссии не только экономическое, но и политическое значение: оно призвано показать Москве, что российской нефти при желании нетрудно найти замену.
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