Кинах назвал Ющенко источником нестабильности

Последние опросы показывают, что один В. Янукович по-прежнему имеет столько же сторонников, сколько Ю. Тимошенко и В. Ющенко, вместе взятые. Среди остальных претендентов на прохождение 3%­ного барьера также сплошь союзники Януковича и враги Ющенко - коммунисты (пользующиеся поддержкой 6% украинцев), социалисты А. Мороза, блоки Н. Витренко и В. Литвина (по 2-3% каждый).

Получив эти данные, сторонники Януковича заявили, что возглавляемая им Партия регионов вполне готова пойти на новые выборы. «Оранжевые» в ответ решили действовать путем юридических ухищрений: оспорить в Конституционном суде переход к парламентской республике, после чего распустить Раду и установить на время диктатуру президента В. Ющенко. Значительной части «оранжевых», видевшей отсутствие у президента былой поддержки народа, такой сценарий показался неадекватным. Они давно знали слабость г-на Ющенко, его неспособность к радикальным шагам. И понимали, что навредить правительству Януковича (а значит, и всей экономике Украины!) получится, а вот взять власть - нет.

Поэтому из тонущих «оранжевых» фракций началось бегство депутатов. Причем возглавил его один из лидеров «оранжевых» - бывший премьер страны, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей А. Кинах. 21 марта 2007 года г-н Кинах согласился на предложение В. Януковича стать министром экономики Украины. «Я жалею, что это случилось с человеком, который стоял возле меня на Майдане и занимал второе место в списке «Нашей Украины», - возмутился поступком соратника В. Ющенко.

- Я не хочу вступать в дискуссию с Ющенко, считаю это ниже своей этики и принципов деловой дискуссии. Но могу сказать, что никогда не поддержу такой вариант, когда кто-то пытается сделать президента частью оппозиции. Президент страны - это гарант Конституции, он должен защищать права и свободы граждан вне зависимости от их политических симпатий. Президент априори не должен быть источником нестабильности, втянутым в игру по принципу «чем хуже для Украины, тем лучше для оппозиции», - заявил Анатолий Кинах в интервью «Аргументам неделi».

А через несколько дней Антикризисная коалиция в Раде была переименована в Коалицию национального единства, причем вступать в нее предложили не только фракциям, но и рядовым депутатам. В результате по состоянию на 27 марта уже 14 «тимошенковцев» и более 10 «нашеукраинцев» написали заявления о вступлении. Вместе с ними Коалиция национального единства уже имеет в Раде 270 голосов из 450. Причем первый вице-премьер Н. Азаров заявил о том, что правительство Януковича ставит цель обрести конституционное большинство в 300 голосов.

- В принципе это то, что нужно для страны, для развития экономики. Мир идет вперед, а Украина по конкуренто­способности сильно отстает. Но не за горами наше вступление в ВТО. А у нас до сих пор не завершены подготовка Налогового кодекса, пенсионная реформа, не введены механизмы участия денег Пенсионного фонда во внутреннем инвестировании. Сейчас надо решать вопросы модернизации экономики, ее технологического перевооружения, а не терять время на бессмысленное политическое противостояние, - уверен г-н Кинах.