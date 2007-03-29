Зурабова берегут на «черный» день
№ 13(47) от 29.03.2007 [«Аргументы Недели », Игорь ПЕТРОВСКИЙ ]
В понедельник Михаил Зурабов держал ответ в правительстве. Он докладывал о работе министерства по ликвидации дефицита лекарств для льготных категорий населения. Министр заверил премьера Михаила Фрадкова в том, что кризис в ближайшее время будет преодолен. При этом ответственность за то, что система ДЛО дала сбой, Михаил Зурабов возложил на регионы, которые денег выделяют недостаточно и пытаются переложить обязательства на федеральный центр. «Это дежавю. Я уже проходил это при монетизации льгот», - всячески «отмазывался» министр от своих ошибок. Губернаторы меж тем кипели от гнева.
Есть у него претензии и к врачам, которые всего за один месяц ухитрились выписать 33 млн. рецептов, более подробно все отзывы о врачах можно найти в свободном доступе. По мнению министра, поэтому пилюль и таблеток на всех не хватило, равно как и денег, предусмотренных на приобретение лекарственных препаратов.
«Но мы готовы к увеличению финансирования, - сказал Михаил Зурабов, в расчете на деньги федерального бюджета. - Свет в конце тоннеля есть, но с этой шахтерской лампочкой, которая у меня горит во лбу, я даже до середины тоннеля не дойду». «Доведут», - мрачно отрезал премьер.
К сожалению, вторая часть заседания правительственной комиссии, когда выступали губернаторы, проходила в закрытом режиме. Ясно, что региональные лидеры видят ситуацию вокруг ДЛО совсем иначе…
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