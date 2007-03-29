У Ирана развязаны руки

Мы уже писали, что операция вооруженных сил США против иранских ядерных объектов планировалась на 6 апреля. Ее кодовое название - «Укус». Со времени той публикации ситуация в Персидском заливе только ухудшилась.

Руководство Ирана было оскорблено тем, что президенту Ахмадинежаду не дали выступить в Совбезе ООН. Американцы фактически обманули его, сумев перенести голосование с этой недели на минувшую субботу. Вашингтон действительно боялся того, что ряд постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН примут во внимание аргументацию иранца и проголосуют «против».

Как мы предполагали в прошлом номере, Иран объявил в понедельник, что разрывает все отношения с МАГАТЭ. Мало того, захватив 15 английских моряков, иранцы намереваются разместить их по­одиночке на ядерных объектах, которые будут подвергнуты бомбардировкам.

После принятия резолюции Совбеза ООН у Тегерана фактически развязаны руки. По нашим сведениям, в ближайшие дни против американских войск в Ираке будет предпринята целая серия терактов с большим числом жертв. Тем временем американцы лишь ждут предлога -«Сasus belli», как это было при развязывании войны против Северного Вьетнама. Тогда в Тонкинском заливе был атакован американский миноносец. Похоже, что остановить «военную машину» уже невозможно.

Российской дипломатии в этой ситуации остается лишь требовать от американцев как минимум прождать 60 дней. На такой срок рассчитана последняя антиядерная резолюция Совбеза ООН по Ирану.