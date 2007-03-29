А. Вешнякова поменяли на В. Чурова

Не могла не насторожить руководство и явная симпатия г-на Вешнякова к лидеру «Справедливой России» С. Миронову. Одновременно бывший глава ЦИК публично критиковал почти все инициативы «медведей» по выборному законодательству. Такой перекос и был исправлен.

Впрочем, по новому составу руководства ЦИК вряд ли можно говорить об ослаблении влияния «эсеров». Именно зампред «Справедливой России» Н. Левичев еще 18 марта заявил, что наилучшим кандидатом на пост главы ЦИК считает В. Чурова, и выразил уверенность, что так и будет. «Я 30 лет назад с Чуровым учился вместе на физтехе Ленинградского университета. Уверен, что он получил хорошее образование, достаточное для того, чтобы справиться с любой новой сферой деятельности», - заявил г-н Левичев. Стоит заметить, что в 1992-96 годах Чуров работал в Комитете по международным связям мэрии Петербурга под руководством В. Путина.

Что касается нового зам­преда ЦИК С. Вавилова, то он хотя и является членом «Единой России», но вступал в партию власти еще тогда, когда на политическом горизонте не было ни С. Миронова, ни тем более «Справедливой России». А в последнее время у г-на Вавилова сложились очень хорошие отношения именно с г-ном Мироновым, который спас его от отставки, не утвердив выдвинутого единороссами нового сенатора. Так С. Вавилов, полномочия которого истекли еще в октябре 2006 года, оставался сенатором до сих пор. А избранный сейчас секретарем ЦИК Н. Конкин еще в 2003 году попал в состав ЦИК в качест­ве личного выдвиженца С. Миронова.

Между тем и А. Вешняков тоже без работы не останется. Как заявил 27 марта помощник президента В. Сурков, «Вешняков уходит не вообще, а на достаточно определенную, новую государственную работу. В демократической системе смена руководства - это залог политического здоровья».