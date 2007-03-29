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Против кого дружим

№ 13(47) от 29.03.2007 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Против кого дружим
Ху Цзиньтао

 Многие скептики задаются вопросом: а зачем бурно развивающемуся и богатому Китаю нужна Россия? Нефть и газ мы и так гоним туда с удовольствием, оружие продаем почти с благодарностью - загружаем нашу «оборонку». И только ради этого две страны открывают друг другу объятия? Или мы собираемся дружить против кого-то?

 Начнем с того, что отношения двух мировых гигантов - Китая и США в последние годы стали очень напряженными. Пекин искусственно держит низкий уровень своей денежной единицы - юаня - по отношению к американскому доллару. В результате дефицит в торговле между двумя странами все сильнее растет в пользу Пекина. Он уже превысил сотни миллиардов долларов. Вашингтон давно требует от Пекина укрепить юань, но безрезультатно.

 Второе. Между Пекином и Москвой уже начались консультации о взаимодействии наших систем противоракетной обороны. А в перспективе - их объединении. Разумеется, не из-за Северной Кореи.

 Третье. Москва является главным союзником Китая по возвращению острова Тайвань под юрисдикцию Пекина. США как раз Тайвань от КНР оберегают.

 Четвертое. Китай и Россия становятся естественными союзниками против проникновения США в республики Центральной и Средней Азии с их нефтяными ресурсами.

 Пятое. Китай совместно с Россией серьезно обсуждает план создания орбитальной станции и подготовку полета наших космонавтов на Луну.

 Шестое и самое на сегодня неприятное для Вашингтона. В Китае успешно испытали космическое оружие, уничтожив на орбите спутник-мишень.

 При этом во всем мире прекрасно понимают, что нынешний век стал веком глобального противостояния США и Китая. Наши дальневосточные братья успешно заняли место ушедшего СССР. И Россия в этой предстоящей борьбе будет до поры до времени играть роль «довеска».

 Но китайцам мы выгодны не только из-за нефти и современного оружия. Россия занимает такое географическое положение, что, будучи союзницей, сразу гарантирует глобальное преимущество.

 На этом фоне Год Китая в России приобретает весомый политический смысл. Его стартом можно считать «мюнхенское предостережение» В. Путина. В нем, напомним, наш президент обвинил США в стремлении к мировому господству без учета интересов Москвы. В ответ США, как будто специально провоцируя Кремль, на законодательном уровне готовятся к расширению НАТО за счет Грузии и Украины.

 Разумеется, политическая элита США тоже является заложницей начавшегося предвыборного марафона. И прижать поверженного врага - Москву - считается там высшей доблестью. Так что для нас «китайский фактор» может стать не последним, чтобы заставить нового американского президента повернуться к нам лицом. А значит - учитывать наши интересы как минимум на пространстве СНГ.

 Но вот вопрос - а равноправные ли мы партнеры с самим Китаем? Да, в отличие от прямолинейных американцев, они еще не учат нас жить и не напоминают на каждом шагу, что Россия - очень слабая в экономическом плане страна. Но реалии говорят о том, что мы и в самом деле можем стать разменной монетой в битве гигантов, если не начнем наращивать экономическую мощь.

 Только один пример. На период 2003-2010 годов в Китае будет построено и уже строятся 26 тысяч километров железных дорог. На пятилетку 2006-2010 года на завершение этого строительства выделено 150 млрд. долларов - по 30 млрд. в год! У нас за этот же период будет построено лишь 980 км. Китайцы обгонят нас по общей протяженности железных дорог более чем на 20 тыс. км, став второй железнодорожной державой после США.

 Можно только поздравить китайцев, что у них нет своего «Кудрина», который вложение свободных денег в экономику считает для страны вредным. У нас же г-н Кудрин есть. При нем экономические гиганты-соседи становятся все больше, а мы топчемся на месте и порождаем все новые проблемы.

 Но эти искусственные трудности дадут знать о себе не сразу или совсем не проявятся. Для этого новый экономический курс В. Путина на модернизацию промышленного производства должен стать необратимым. Тогда исчезнут и «американские», и «китайские» страхи.

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