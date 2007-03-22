Абхазия - всероссийская здравница

- Как вы прокомментируете последний инцидент в Кодорском ущелье? Какую реакцию он вызвал в Абхазии?

- Руководство Абхазии неоднократно подчеркивало, что в целях снятия напряженности и обеспечения надежной безопасности необходимо придерживаться как имеющихся соглашений и договоренностей в целом, так и положений Резолюции №1716 Совета Безопасности ООН по Кодорскому ущелью. В них четко зафиксировано требование вывода грузинских вооруженных формирований из этой зоны.

Попытки грузинских властей обвинить Абхазию в воздушном и артиллерийском обстрелах в верхней части Кодорского ущелья вызвали крайне отрицательную реакцию. В частности, президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багапш заявил, что Республика Абхазия настаивает на сохранении мира в регионе Кодорского ущелья и не намерена применять силу для решения имеющихся проблем.

- Существует ли в Абхазии партия войны?

- Нет, не существует. Абхазия миролюбивая страна и сама по доброй воле не собирается воевать. Абхазия по-абхазски называется Апсны, что в переводе означает «Страна души». Поэтому мы всегда открыты для друзей...

- Как население восприняло прошедшие в республике парламентские выборы? И какие первоочередные задачи должен поставить перед собой новый состав депутатов?

- Необходимо отметить, что прошедшие выборы в Народное собрание показали возросшую активность населения. Достаточно сказать, что на 35 депутатских мест претендовало 108 человек. И, как отметила в Заключении группа международных наблюдателей, среди которых представители многих стран мира, «выборы соответствуют общепризнанным принципам и нормам организации и проведения демократических выборов». А это высокая оценка.

Первоочередной задачей парламента является принятие новых законов, в том числе Гражданского (части 2 и 3), Гражданского процессуального, Налогового кодексов и ряда других. А также совершенствование уже действующего законодательства.

- Александр Викторович, жизнь в Абхазии налаживается?

- Страна прошла путь от выживания к экономическому развитию. За последние два года наша экономика заметно оживилась. Правительство старалось остановить падение реальных доходов населения и достичь финансовой стабильности.

- Насколько это удалось?

- Пока на 188,5%, если судить по росту нашего ВВП с 2004 года. Доходы в бюджет республики выросли более чем вдвое. Мы расширяем внешнюю торговлю с Россией и другими странами. Появилось несколько крупных совместных предприятий. В 2007 году рассчитываем на ускорение темпов роста в материальном производстве и сфере услуг. Исходя из этого с 2007 года заработная плата бюджетной сферы увеличена на 30%, увеличились и социальные выплаты. Итоги последнего курортного сезона показали, что число приезжающих на отдых растет. Только Новоафонскую пещеру в 2006 году посетили более 230 000 человек.

Конечно, живем еще трудно - низкие пенсии, имеется безработица... Но чтобы оценить перемены, нужно помнить, в каком состоянии республика пришла к независимости.

- Военное «наследство»?

- В период войны 1992-1993 гг., развязанной Грузией против Абхазии, экономике республики был нанесен колоссальный материальный ущерб, составивший, по оценкам экспертов, более 11 миллиардов долларов США. Многие предприятия были разрушены или разграблены. В Грузию было вывезено большое количество техники и оборудования. Значительная часть населения была просто ограблена. А еще в начале 90-х в Абхазии была развита многоотраслевая экономика и один из самых высоких в СССР уровень жизни!

Отрицательную роль для экономики Абхазии сыграли санк­ции стран СНГ, принятые в январе 1996 года и не отмененные до сих пор. При этом необходимо отметить, что благодаря России они весьма смягчены. И конечно, развитие Абхазии тормозится из-за непризнания ее суверенитета мировым сообществом.

- Почему, по вашему мнению, республику не спешат признать?

- В мировой политике утвердились двойные стандарты. Влиятельные международные организации говорят нам, что создание новых государств уже невозможно. Но в то же время пытаются их создавать, если вспомнить о Косово. Как отметил наш президент в своем телевыступлении 23 февраля: «Абхазия и Южная Осетия имеют не меньше прав на признание их независимости, нежели Косово. При этом независимо от того, будет или нет признано Косово, Абхазия не откажется от выбранного ею курса на независимость».

- Вы можете сказать, что Республика Абхазия состоялась как государство?

- Мы исходим из того, что определение статуса Республики Абхазия является исключительным правом ее народа. Его признание полностью вписывается в современные реалии международных отношений. В соответ­ствии со своей Конституцией, Абхазия провозглашена как суверенное правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение. Республика Абхазия признает и гарантирует права и свободы, закрепленные в общепризнанных международно-правовых актах.

У нас есть дееспособная власть с ее атрибутами - армией, правоохранительными, налоговыми, социальными органами. Имеются демократические институты, многопартийность, десятки негосударственных организаций, независимые СМИ. Введен мораторий на смертную казнь, завершается формирование Общественной палаты при президенте Республики Абхазия.

- Но взаимоотношения с Грузией по-прежнему вызывают тревогу. Возможна новая война?

- В последнее время Грузия усиленно вооружается, и это нас не может не беспокоить. Требования Грузии вывести миротворческие силы СНГ, которые состоят из российских подразделений, имеют под собой одно основание - по­пытаться вернуть Абхазию силой. Но народ Абхазии будет защищать свою независимость всеми имеющимися у него возможностями. По нашему мнению, конфликт между Грузией и Абхазией должен быть урегулирован только мирным путем. Абхазия и Грузия должны подписать договор «О гарантиях невозобновления войны». Это дало бы импульс к укреплению мер доверия.

- И последний вопрос. Чего Абхазия ждет от России?

- В последние годы Россия оказывает Абхазии очень большую помощь. Получило дополнительный импульс развитие экономических связей с регионами и городами Российской Федерации. Абхазия считает Россию своим главным гарантом мира и стабильности. Надеемся, что рассмотрение Обращения народа Абхазии к России о признании независимости Республики Абхазия будет решено положительно.



