Что стоит за слухами вокруг М. Шаймиева?

Дальнейшие кулуарные разговоры и вовсе вызывают удивление, если учесть, что говорят об этом очень серьезные люди. Например, на место спикера Госдумы будто бы может прийти нынешний первый вице-спикер Л. Слиска. А ее давний противник - фаворит «Единой России» В. Володин будто бы уйдет с думских должностей, так как на прош­лой неделе он назначен главой предвыборного штаба «Единой России» в Госдуму­2007.

Понятно, что в наше время нет ничего невозможного. Вот только зачем стращать население Татарстана уходом авторитетного и поддерживаемого большинством населения президента? О чем в последние 2 месяца говорили чаще всего, когда речь заходила о Минтимере Шариповиче? О его стремлении подписать договор с федеральным центром по разграничению полномочий. Договор этот, как мы уже писали, носит исключительно символический характер, не имеет сепаратистских последствий, но греет душу руководству Татарстана.

За две недели до региональных выборов договор был с треском провален в Совете Федерации (13 голосов «за» и 93 - «против»). На этом возглавляемая спикером СФ С. Мироновым «Справедливая Россия» набрала немалое количе­ство предвыборных очков, заняв в итоге второе место по числу полученных мандатов. Вдогонку начали распространяться слухи и об уходе с поста президента самого Шаймиева. По кулуарной логике, можно сделать вывод о том, что некие группы политического влияния давят на него, чтобы получить некие уступки. Но в чем?

Дело в том, что после «облома» с договором о разграничении руководство Татарстана может затаить обиду на тех, кто его допустил. Тем временем в республике почти 3 млн. избирателей, значительная часть из которых голосует, сообразуясь с мнением своего президента. Влияет на исход любых федеральных выборов и тот факт, что президент Татарстана выстроил в своей республике властную вертикаль не хуже федеральной. Он полностью контролирует ход выборов в каждом из районов. Уже в 2003 году партия власти получила там 60%. Так что заручиться гарантиями его лояльности вовсе нелишне.

Что же касается договора, то источники «Аргументов неделi» говорят, что он все-таки будет принят после работы согласительной комиссии. Он может быть принят уже в июле 2007 года.