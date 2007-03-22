На старте «партии-вредители»

Против каждой из остальных трех партий будут действовать «партии-­вредители». Их задача заключается в максимальном снижении результатов «тройки» на выборах в Думу.

У СР, вне сомнения, будут проблемы, хоть это и партия, теплые слова в адрес которой сказал президент. Она отнимает голоса у единороссов и не дает «медведям» выглядеть единственной серьезной силой. Поэтому против СР, скорее всего, будут задействованы «Патриоты России» Г. Семигина и Социалистическая единая партия России (СЕПР) В. Шестакова. Впрочем, СЕПР несколько обижена на то, что ей уже обещали всемерную поддержку, но на выборах забыли об обещаниях. Поэтому г-н Шестаков уже ведет переговоры с г-ном Мироновым о вхождении в СР. А вот г-н Семигин готов участвовать в чем угодно, лишь бы оставаться «лидером». Однако наверху к нему относятся довольно холодно и готовы привлекать к своим проектам только в случае, «если больше некого будет».

КПРФ обещают «не трогать» и предоставлять коммунистам телеэфир, если они сосредоточатся на критике СР. Данная договоренность действует уже полгода и ретиво исполняется коммунистами. Г. Зюганов не трогает ЕР и возмущается только тем, что «кругом висят плакаты Миронова» и «этот небритый мужчина использует образ президента».

Несмотря на то что коммунисты ведут себя в предначертанных им рамках, и против них кое-кто готовится. Это обновленная Партия соцсправедливости (ПСС). Ее новым главой, скорее всего, станет тележурналист А. Любимов. Борьба с КПРФ для ПСС - дело привычное: еще на выборах­2003 от ее имени по всем каналам демонстрировались ролики «Почему коммунисты голосовали за развал СССР?» и т.д. Сейчас же ПСС планирует проводить альтернативные КПРФ празднования 1 мая и 7 ноября.

Еще одной информационной «бомбой» против КПРФ в ближайшие месяц-два могут стать растиражированные рядом СМИ слухи об объединении КПРФ с ЛДПР. Для правдивости предложение объединиться может озвучить лично В. Жириновский. По мнению аналитиков, такие слухи повысят шансы ЛДПР и заметно дискредитируют КПРФ - что, собственно, и нужно.

Наконец, против СПС задействуют партию «Граждан­ская сила» А. Рявкина, в тройку списка которой записывают адвокатов М. Барщевского и Г. Падву, а также доктора Л. Рошаля. Эта партия тоже ветеран «вредительского фронта». Основана она еще в 2002 году свердлов­ским бизнесменом А. Рявкиным и зарегистрирована под именем «Сетевой партии малого и среднего бизнеса». Однако в выборах­2003 не участвовала и впервые стала извест­на именно своим «вредительством». В начале 2005 года И. Хакамада решила создать с нуля партию «Свободная Россия», но тут же из небытия появилась партия Рявкина и моментально переименовала себя в «Свободную Россию». «Они украли мое название, а потом предложили мне же купить партию «Свободная Россия» за 1 млн. долларов!» - возмущалась г-жа Хакамада на пресс-конференции.

Одним словом, избирательный процесс, как всегда, обещает быть интересным. Победит сильнейший!