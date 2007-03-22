Ахмадинежад везет в Нью-Йорк «кузькину мать»

На этом фоне для администрации США стало большой неожиданностью желание президента Ирана М. Ахмадинежада выступить в Нью-Йорке на Совбезе ООН. Визу и ему, и почти 50 членам его делегации все же дали. Многим показалось, что перед военной угрозой иранцы дали слабину и хотят покаяться перед мировым сообществом. Но наши источники в Тегеране утверждают совсем другое.

Г-­н Ахмадинежад готовит очень жесткую речь. Фактически это будет ультиматум: либо Совбез ООН не станет принимать новую резолюцию, либо...

Первое. Иран прерывает все контакты с МАГАТЭ.

Второе. Страна снимает с себя все обязательства по нераспространению ядерных и ракетных технологий. Она выходит из режима договора по нераспространению ядерного оружия.

Третье. Принятие резолюции Совбеза ООН станет сигналом перехода страны на военное положение и всеобщую мобилизацию. Под ружьем окажутся до 20 млн. резервистов, в том числе женщин. Стрелковое оружие для всех имеется в избытке.

Аналитики уже сравнивают предстоящее выступление Ахмади с выступлением там же, в Нью-Йорке, Никиты Хрущева. Он тоже стращал Запад угрозой показать «кузькину мать» и стучал башмаком по трибуне в здании ООН.

Будет в его выступлении и позитив. В обмен на непринятие резолюции он пообещает вновь пустить специалистов МАГАТЭ на все ядерные объекты. И даже будет бить себя в грудь - пусть хоть кто-нибудь заявит перед телекамерами, что Иран делает атомную бомбу! Доказательств-то нет!

Тем временем еще одной угрозой иранских властей может стать провоцирование усиления радикального антиамериканизма на Среднем и Ближнем Востоке. Пока Иран от этого воздерживался.

Но как будет голосовать по «иранской резолюции» Россия? По некоторым данным, между Москвой и Вашингтоном идет по этому поводу торг: США будто бы готовы отложить развертывание системы ПРО в Восточной Европе на 3-5 лет в обмен на резолюцию. Хотя аналитики почти уверены в том, что американцы затеяли возню с ПРО именно для шантажа России по самому широкому кругу вопросов. Тем не менее многое будет зависеть и от степени жесткости президента Ирана в отношении самой России. Если Ахмади «переберет», то даст лишний повод на него обижаться. Так что решение о том, как голосовать, будет принято в режиме online. То есть в процессе обсуждения.