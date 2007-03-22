На кону – казахский уран и китайская дружба

Основной темой встречи стало экономическое сотрудниче­ство. Ведь в 2006 году двусторонний товарооборот вырос на треть, а российский экспорт в Казах­стан - на 40%. «Это результат того, что в 2006 году мы с Владимиром Владимировичем встречались 10 раз», - пояснил президент Казахстана. В. Путин добавил: «Прочные связи с казахстанскими партнерами имеют 76 регионов РФ. На межрегиональную и приграничную торговлю приходится 70% торгового оборота».

Н. Назарбаев был еще более категоричен: «Только за 2006 год Казах­стан транспортировал через РФ 43 из 54 млн. т добытой в стране нефти и 24 из 26 млрд. м3 газа. На Каспийском шельфе мы имеем крупные СП. Это проекты на десятки лет вперед».

Президент РФ рассказал о том, что обсуждался вопрос о создании ядерного центра по обогащению урана с участием Казах­стана. Н. Назар­баев подтвердил заинтересованность Казахстана в этом проекте: «Мы положим начало совместному освоению урановых месторождений Казах­­стана, совместному обогащению и производству ядерного топлива».

Не менее важные вопросы межгосударственного сотрудничества станут основной темой встреч В. Путина и председателя КНР Ху Цзиньтао. Они состоятся во время официального визита тов. Цзиньтао в РФ 26-28 марта. По итогам встреч будет сформулирована совместная «политическая декларация» - об этом уже заявил замглавы МИД КНР. Кроме того, будут подписаны и соглашения между министерством железных дорог КНР и РАО «РЖД» о транспортировке нефти, Меморандум о научно-техническом сотрудничестве РФ и КНР, кредитные соглашения между Банком развития Китая и российскими банками.

Главы РФ и КНР обсудят и вопрос придания еще большего веса в мире Шанхайской организации сотрудничества. Запланированы также встречи Ху Цзиньтао с премьер-министром М. Фрадковым, спикером Госдумы Б. Грызловым. Кроме Москвы председатель КНР посетит Казань, где встретится с М. Шаймиевым.