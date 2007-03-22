Новые «сдержки и противовесы»

Похоже, верховная власть тоже не чужда этой проблемы. Она уже предпринимает ряд мер, чтобы в первые годы нового президентства не было совершено резких поворотов под мощным давлением «извне». А такое давление, как мы видим, нарастает в геометрической прогрессии.

Что это за меры? Первое. Как мы уже писали - бюджет страны впервые принимается на 3 года. То есть с 2008 по 2010 год включительно будет исполняться бюджетная политика, заложенная сейчас. Средства Стабилизационного фонда тоже останутся неприкосновенными.

Второе. После прошедших недавно региональных выборов можно предположить, что в новый состав Госдумы закладывается конфигурация, когда ни у одной из партий не будет конституционного большинст­ва. Такая Дума не сможет в одиночку объявить импичмент президенту и изменить Конституцию.

Третье. При новом президенте не будет «технического» правительства. Оно будет дейст­вующим и эффективным. Это означает, что администрация нового президента будет осуществлять лишь канцелярские функции. Сегодня часто бывает наоборот.

Возникает вопрос - будет ли новый кабинет правительством парламентского большинст­ва? Скорее всего - да. Но оно впервые будет коалиционным правительством. Этого можно добиться и без изменения Кон­ституции РФ.

Следующий вопрос - возглавит правительство сильный или слабый премьер? Если сильный - то им, скорее всего, станет сам В. Путин, тем самым реализуется так называемая немецкая система управления. Если им окажется не В. Путин, то во главе правительства встанет относительно слабый премьер. Им будет либо один из двух известных на сегодня преемников, либо руководитель аппарата правительства, вице-премьер С. Нарышкин.

Еще одним противовесом станет и Совет Федерации. Тот же импичмент президенту, который Госдума принимает двумя третями голосов, утверждает СФ по заключению Верховного и Конституционного судов.

И здесь мы повторимся, но Совет Федерации может быть сильным, если его возглавит В. Путин, или слабым, как сейчас.

Последнее «слабое ­звено» в предстоящей схеме сдержек и противовесов - Консти­туционный суд. Все споры и конфликты между органами власти решает он. К слову сказать, члены КС не очень радостно приняли решение, продавленное в Госдуме «Единой Россией» о переезде в Питер. Положение исправил С. Миронов. Руко­водимый им Совет Федерации решение Госдумы пока не утвердил. Судьи вздохнули с облегчением.

Таким образом, выстраиваемая схема взаимодействия всех ветвей власти после 2008 года, скорее всего, не допустит резких изменений и скачков в политике России. Она рассчитана на 3-4 года. Это достаточный срок, чтобы новая власть показала свою состоятельность.