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Челябинская аномалия

В области отрабатывается новая технология по устранению политических конкурентов

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Алексей БЕРЕЗОВ ]

Почему вдруг такой высокий уровень? Депутат Госдумы, причем совсем не «рядовой», пишет Генеральному прокурору. А речь ведь на первый взгляд идет о «мелочи». Что такое пропажа 170 миллионов рублей, отпущенных на горючесмазочные материалы, в нашей стране? Так, местная история.

Но не все так просто. Посмотрите, что на самом деле произошло. Да, 170 миллионов рублей испарились: деньги были перечислены, а ГСМ не поставлены. Не будем утомлять огромным списком названий контор, которые фигурируют в этой схеме. Остановимся на одной - ГУП «Продовольственная корпорация». И ключевое здесь не название, а аббревиатура - ГУП: государственное унитарное предприятие. Это значит: чего бы эта контора ни натворила, отвечать по счетам должно государство. В данном случае ответственность за деятельность этого ГУПа несла администрация Челябинской области. (Она, кстати, в итоге и ответила по счетам в полном объеме.)

Именно поэтому «обычная» схема по обмену реальных денег на фиктивные ГСМ выглядит из ряда вон выходящей. Точнее, просто вопиющей наглостью. Ведь на дворе был не 1996-й, когда такое творилось сплошь и рядом, а 2006-й. Это раньше, когда платежи «по объективным причинам» не поступали годами, такие дела могли «забыться», до них могли не дойти руки и т.д. Сейчас же факт махинаций стал известен моментально.

То есть напрашивается вывод: администрацию Челябинской области кто­то конкретно подставил.

Дальнейшее развитие событий тоже, если присмотреться, не такое уж «тривиальное». В области ликвидируют убыточные сельхозпредприятия. Вдруг руководителям этих «призраков» приходят факсы, на которых директоров заставляют расписаться: как будто бы те самые ГСМ были ими в свое время получены. Можете представить себе директора предприятия, пусть даже и находящегося в процессе ликвидации, который «подмахнет» такую бумажку? То есть фактически подведет себя и своего бухгалтера под статью? Нет, здесь не просто звонок должен быть. Здесь был нужен такой звонок, который для этого директора означал - это тебе приказ «с самого областного верха». Звонок, что называется, с гарантиями.

Но дальше происходит то, что уже ни в какие ворота не лезет. Первый заместитель губернатора А. Косилов пишет в УФСБ заявление, после которого возбуждается уголовное дело и администрацию области начинает буквально трясти. Опять-таки на первый взгляд правильно поступил как гражданин - обнаружил вопиющий факт и тут же довел до сведения компетентных органов. Только почему при этом А. Косилов был так уверен, что сам не окажется «под ударом»? Ведь ГУПто курировал именно он.

- Потому что знал, - считает депутат фракции «Единая Россия» Франц Клинцевич. - Знал, что «трясти» будут не его. А, например, чиновника, который непосредственно отвечал за сельское хозяйство. И других замов губернатора. С самого начала был уверен, что выйдет сухим из воды. А остальные - не выйдут.

Если это так, то перед нами удивительное новое российское коррупционное ноу­хау. Не надо прятаться и придумывать хитроумные схемы, а нужно действовать напролом, без оглядки. А потом первым закричать: «Украли!», отойти в сторонку. И меч правосудия примется рубить головы тех, кто рядом. Особенно, если этот меч находится в руках человека, с которым связывают «личные дружеские связи», считает г­н Клинцевич.

По странному стечению обстоятельств череда скандалов и уголовных дел оказалась направлена на весь ближний круг губернатора, на так называемую команду Сумина. И афера с «Продкорпорацией» стала кульминацией этой компании по ее дискредитации. Есть только один нюанс.

В случае ухода П. Сумина именно А. Косилов будет исполнять обязанности губернатора. Скорее всего, не меньше года. После этого возглавить список кандидатур для утверждения на пост губернатора - это, как говорится у бюрократов, уже техническая задача. Если расследование дела «Прод­корпорации» будет идти в том же ключе и теми же силами, что и сейчас, то из подозреваемого А. Косилов превратится в «непримиримого борца с коррупцией», разворошившего «осиное гнездо». И въедет в губернаторское кресло на белом коне.

Казалось бы, вот он, ответ на вопрос «кому это выгодно?». Но только и здесь не все так просто. Кроме заместителя начальника УФСБ, как в любом провинциальном городе, у А. Косилова в Челябинске еще много друзей, занимающих высокие посты. Без их ведома такие дела, как мас­штабная кампания по дискредитации руководства области, были бы просто невозможны. Зачем им это нужно?

- А разве не соблазнительно иметь на посту губернатора человека, на которого уже заранее готов компромат? Ведь если новый губернатор вдруг не захочет с ними дальше поддерживать «личные дружеские отношения», то, скажем, и в деле №540368 в любой момент могут вскрыться «новые» факты, - резюмирует депутат Клинцевич.

Странно, но иногда в депутатских запросах, как в запросе Ф. Клинцевича, гораздо больше, чем кажется поначалу, написано между строк. Людям непосвященным это еще может казаться домыслами. Но чиновникам такого уровня, как генеральный прокурор, нет смысла делать вид, что они не видят «подковерного» смысла происходящего.

Из депутатского запроса Ф. Клинцевича:

 «В марте 2006 года Челябин­ское ГУП «Продкорпорация» получило эксклюзивное право работать с сельскими предприятиями области по поставкам ГСМ на сумму 170 миллионов рублей. Как впоследствии выяснилось, ГУП «Продкорпорация» был заключен контракт с фирмойоднодневкой на поставку ГСМ сельхозпредприятиям области. Деньги, скорее всего, были обналичены и похищены.

 С мая по июнь 2006 года прошли процедуру банкротства десятки сельских хозяйств. При этом известно, что директоров данных предприятий заставляли расписываться за якобы поставленное топливо. В документах даже фигурировали фиктивные номера цистерн. Предложения расписаться за фиктивное топливо, которые получали по факсу директора сельхоз­предприятий, были подписаны одним из руководителей ГУП «Продкорпорация» Владимиром Швадченко, находящимся в непосредственном подчинении у первого заместителя губернатора Челябинской области Косилова Андрея Николаевича.

 Причиненный ущерб в размере 170 миллионов был покрыт бюджетными деньгами Челябинской области. Уголовное дело по тому факту было возбуждено в августе 2006 года. Заявление за подписью первого заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова поступило в Управление Федеральной службы безопасности РФ по Челябин­ской области. И именно эта структура возбуждает уголовное дело по факту причиненного материального ущерба, в то время как борьба с экономическими преступлениями относится к компетенции Мини­стерства внутренних дел.

 Возникает опасение, что преступление не будет раскрыто должным образом, так как, по имеющейся информации, данное уголовное дело курирует А.Н. Рябченко, заместитель начальника УФСБ по Челябинской области, человек, с которым Косилова связывают личные дружеские отношения...»

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