Атлантическая интеграция с видом на Европу

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евроатлантической интеграции это воспоминание имеет самое прямое и непосредственное отношение.

В девяностые годы евроатлантическая интеграция (далее - ЕАИ) в Словакии стала неким магическим заклинанием, молитвой. Сейчас туман рассеялся.

ЕАИ - это втягивание стран Центральной и Восточной Европы из развалившегося советского геополитического союза Варшавский договор - СЭВ в западный геополитический союз НАТО - ЕС.

Всем посткоммунистическим странам, вступавшим в ЕС, была предложена простая программа. Сначала вы вступите в НАТО, и это станет вашим пропуском в VIP-­клуб богатых европейских государств, за который выдавался в те времена Европейский союз. То есть вечером стулья, утром деньги. Правда, с деньгами утром все оказалось не так просто. Но стулья отдали дружно, весело и радостно.

О неприятных последствиях вступления в НАТО ни чехам, ни полякам из деликатности не рассказывали - отсюда их сегодняшняя растерянность. Как же так, на нас нацелят русские ракеты! Нам ничего такого не говорили. Удивительно похоже на сегодняшние причитания лучшего немца 1989 года Михаила Горбачева о том, что его обманули, когда он восторженно разваливал советскую империю, сказав, что страны Варшавского договора ни в коем случае не вступят в НАТО. Ему сказали - а он, добрый и наивный, поверил.

Что мы видим сегодня, когда пропагандистский туман ЕАИ для Чехии, Словакии или Венгрии рассеялся? Картина получается интересная. Новая и совсем не такая, какую рисовали.

Выяснилось, что ЕС - это вовсе не VIP­-клуб, а торгово-валютный союз богатых и сильных европейских держав, в который маленьких и слабых принимают на одном простом условии: отдайте накопленное старшими поколениями в наши надежные добрые руки - и дальше процветайте как умеете.

В Словакии ЕАИ выглядит стандартно и стерильно - уже почти не осталось не только крупных, но даже среднекрупных предприятий, которыми бы владели словацкие собственники. Все сначала приватизировала новая демократическая номенклатура, а потом за бесценок продала в руки западных фирм.

Первыми из рук словаков ушли промышленные гиганты, металлургические и обрабатывающие заводы, нефтеперерабатывающие предприятия. Потом пришла очередь банков. В Словакии уже давно нет ни одного словацкого банка. В Чехии чешский банк остался - целый один. Слабый и хилый. Но остальные банки в Словакии и Чехии купили немцы, французы, итальянцы. Людям, хотя бы немного ориентирующимся в мире, не нужно объяснять, что это значит, когда чужие держат в руках систему финансового кровообращения всего общества.

Западные собственники купили в Словакии почти все СМИ, за исключением хронически агонизирующих государственных. В руках гигантских международных корпораций все телекоммуникационные системы, у них же страховые компании. В чужие руки перешло все, что пахнет деньгами. В ближайшее время уйдет еще и здравоохранение, после чего ЕАИ в Словакии предстанет во всем своем великолепии. Ее смысл: было ваше, словацкое - стало наше, евроинтеграционное.

Подчеркну, суть произошедшего в Словакии сегодня понятна практически всем, даже самым необразованным. Спорят о том, хорошо это или плохо для простого словацкого труженика. Спорят в корчмах - как сказали бы русские, на кухнях. Зато в СМИ не спорит никто - многозвездный стяг ЕАИ гордо реет в словацких СМИ, и сказать худое слово в адрес ЕС в Словакии сегодня почти так же невозможно, как нельзя было критиковать СССР в советскую эпоху.

И все же, хороша ЕАИ для Словакии или плоха?

Для некоторых словаков, сказочно разбогатевших на приватизации, ЕАИ - это не просто хорошо, это чудо, рай на земле, полный дворцов, лимузинов и тропических пляжей. Для жителей больших городов ЕАИ тоже, скорее, хорошо, они первыми переживают и вкушают плоды роста экономики.

Но для обитателей небольших городов и деревень - а в Словакии это больше половины населения - ЕАИ не принесла ничего.

Реальной жизни этой большей половины словаков ЕАИ коснулась заметнее всего в том, что у их выросших детей появилась новая и во многих местах практически безальтернативная возможность - поехать в Ирландию мыть посуду в баре и там зарабатывать себе сначала на учебу, потом на квартиру. Шансов пробиться на родной словацкой земле у этих детей не очень много - если они не дети приватизеров.

Но самое существенное - бедность большинства, которую словацкие СМИ долгие годы подносили как переходный и времен­ный этап ЕАИ на пути к благоденствию и процветанию, стала обыденной и почти незаметной. К бедности привыкли, как начинают к ней потихоньку привыкать и обитатели еще недавно богатой Западной Европы.