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Оборотная сторона выборов

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Оборотная сторона выборов
О содержании встречи Путина и Матвиенко накануне выборов ничего не известно

 При этом позиции «Единой России» в большинстве регионов слегка пошатнулись: в 8 из 14 регионов партия власти получила меньше запланированного. В половине регионов она не добрала до «контрольных показателей» 6-8%, а на Ставрополье недобор составил целых 16%. Причем в Ставропольском крае единороссы с треском проиграли выборы, набрав 24% против 38% у «Справедливой России». Кроме того, еще до выборов с «эсерами» подписали соглашение о совместных действиях местные СПС (2 мандата) и ЛДПР (3 депутата).

Даешь 100%

 Не обошлось без курьеза и в Ленин­градской области: сюда сначала была спущена планка в 60%, потом ее снизили до 50%, а за несколько дней до выборов секретарь генсовета ЕР В. Володин признался, что партию устроят в регионе и 45%. Итог выборов оказался обескураживающим даже для пессимистически настроенных единороссов: партия власти собрала лишь 35%, что на 3% ниже, чем даже на выборах 2003 года. Похоже, бросив все ресурсы на Петербург, лидеры «медведей» не уделили должного внимания Ленинградской области.

 В целом единороссы остались абсолютными лидерами лишь благодаря жесткой позиции Кремля. Итоги выборов 11 марта показали, что план достижения ЕР 45% и ограничения СР 15% в целом успешно реализован. Причем кое-где исполнители проявили неслыханную ретивость. На ряде участков Дагестана, а также Вагайского и Ялуторовского районов Тюменской области, по официальным данным, «Единая Россия» набрала 100% голосов.

 В этой ситуации специалисты по выборам считают: стоит Кремлю чуть-чуть отпустить вожжи, предоставив, к примеру, единороссам и «эсерам» равные условия конкуренции, как результаты окажутся совсем другими. Впрочем, такое развитие событий, похоже, вполне устраивает президента. С той лишь оговоркой, что вожжи он отпускает постепенно, чтобы не получить слишком много неожиданностей.

Размытый сценарий

 Увеличение числа партийных игроков вполне вписывается в так называемый размытый сценарий дальнейшего развития ситуации. Суть его заключается в ослаблении всех политических фаворитов, как партий, так и «кандидатов в преемники». Ослабление всех, кроме Президента РФ В. Путина.

 Еще весной-летом 2006 года казалось, что лидирующая в стране партия («Единая Россия») и будущий президент уже четко определены. Теперь же все выглядит намного неопределеннее. В буквальном смысле сейчас все зависит от президента. Если он захочет видеть лидером парламентских выборов-2007 не «Единую Россию», а «Справедливую Россию», то она запросто сможет победить при его под­де­р­жке. Если новым Президентом В. Путин захочет видеть не названного до сих пор человека - то и это вполне осуществимо. С этой точки зрения результаты выборов в Петербурге (37% у единороссов, 22% у «эсеров», 16% у коммунистов и 11% у ЛДПР), когда ни одна партия не смогла получить большинства мандатов вполне отвечает интересам В. Путина. Возможно, именно эту идею - о нежелательности господства одной партии и целесообразности нейтралитета - президент донес до губернатора В. Матвиенко на их «секретной встрече» 5 марта.

 В правящей элите России сейчас борются две стратегии развития страны. Согласно одной из них, России нужно извлечь максимальную выгоду, наращивая разведку и добычу полезных ископаемых. Сторонники второй стратегии уже сейчас требуют восстанавливать на сырьевые деньги высокотехнологичные и наукоемкие отрасли.

Новый курс Путина

 Эта дискуссия напоминает противостояние «правых» и «левых» большевиков в период НЭПа: «правые» (Бухарин и Рыков) считали, что раз Россия является крестьянской страной, значит, и государство должно в первую очередь думать о развитии сельского хозяйства. Сегодняшние «правые» - это сырьевики. «Левые» требовали инду­стриализации. Заметим - и В. Путин все чаще говорит о проблемах промышленности, в том числе наукоемких производств и прорывных технологий. Ему очевидно, что расти дальше за счет нефти уже нельзя. В этом, похоже, состоит «новый курс Путина». Первым эту тенденцию - необходимости вмешательства государства в экономику и поддержки высокотехнологичных отраслей - заметил и «политически» оседлал г-н Миронов. И в этом оказал В. Путину неоценимую помощь и поддержку «снизу».

 Правда, поставив во главу промышленную политику, будут приведены в действие все шестерни экономических, финансовых и аппаратных отношений в коридорах власти и финансовых структурах. Борьба за власть между «сырьевиками» и «промышленниками» заметно усилится. Разумеется - это риск. Но в том и ценность прошедших выборов, что в новой конфигурации президенту будет легче маневрировать в проведении промышленной политики. То есть исполнителей всегда можно предостеречь от «перегибов» или «головокружения от успехов».

 

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