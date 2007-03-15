Россия поделила с Казахстаном недра Каспия

Президент РФ В. Путин подписал Закон «О разграничении северной части Каспия в целях осуществления суверенных прав на нед­ропользование». Целью закона является приведение правового режима освоения геологической структуры «Центральная» и месторождения «Хвалынское» в соответствие с правовым режимом, уже дейст­вующим в отношении геологической структуры «Курмангазы».

Ранее Казахстан тянул с подписанием договора, предлагая поделить не дно моря, а его поверхность и желая тем самым сохранить возможность добывать нефть и другие полезные ископаемые на российской части дна. Россия все же настояла на своем. По словам министра промышленности и энергетики РФ В. Христенко, «ратификация закона позволяет снизить риски появления желающих поразводить прикаспийские государства. Неурегулированность статуса Каспия остается правовой проблемой - это проблема как в целом статуса моря, так и многих его составляющих. Их неурегулирование - это питательный бульон для того, чтобы кроме прикаспийских государств в этом регионе оказались заинтересованные организации и страны, пытающиеся оседлать всю эту тему».