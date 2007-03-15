Россия поделила с Казахстаном недра Каспия
№ 11(45) от 15.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Ранее Казахстан тянул с подписанием договора, предлагая поделить не дно моря, а его поверхность и желая тем самым сохранить возможность добывать нефть и другие полезные ископаемые на российской части дна. Россия все же настояла на своем. По словам министра промышленности и энергетики РФ В. Христенко, «ратификация закона позволяет снизить риски появления желающих поразводить прикаспийские государства. Неурегулированность статуса Каспия остается правовой проблемой - это проблема как в целом статуса моря, так и многих его составляющих. Их неурегулирование - это питательный бульон для того, чтобы кроме прикаспийских государств в этом регионе оказались заинтересованные организации и страны, пытающиеся оседлать всю эту тему».
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