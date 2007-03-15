//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Губернаторы будут распускать региональные парламенты

№ 11(45) от 15.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Губернаторы будут распускать региональные парламенты
Политолог Дмитрий Орешкин

 Назначаемые губернаторы получат право распускать избираемые населением региональные парламенты в случае «неработоспособности» последних. С таким законопроектом на прошлой неделе выступили зам­пред «Единой России» В. Рязанский, глава фракции ЛДПР И. Лебедев, «семигинец» С. Глотов и другие. Если поправки будут приняты, губернаторы получат право обращаться в суд с исками о роспуске областных и городских парламентов, которые 3 месяца подряд не набирают кворум ни на одном заседании.

 Формальным поводом для этой инициативы стала ситуация с избиркомом Кызыла, подконтрольным главе  республики Тыва Ш. Ооржаку. Избирком признал недействительными результаты по 5 из 6 городских округов, где победили противники Ооржака. В знак протеста против того, что их лишили победы, «жизненцы» уже полгода не посещают заседания парламента, из-за чего он не может начать работу.

 Однако политолог Дмитрий Орешкин считает, что, если закон будет принят, его начнут применять не только в Тыве: «Под контролем у губернатора всегда есть более или менее значительная группа депутатов, которой достаточно приказать не посещать Заксобрания в течение 3 месяцев, и Заксобрание оказывается под угрозой роспуска. Мэры зачастую контролируют больше ресурсов, чем губернаторы, и теперь губернатор для борьбы с нелояльным мэром сможет разогнать и Городскую думу».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Новое руководство телекомпании «Рустави-2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил Владимира Путина. О нелегкой судьбе извращенца размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Николай Азаров, бывший глава правительства Украины, рассказал, какие действия должен предпринять президент страны Владимир Зеленский, чтобы остановить военный конфликт на территории Донбасса.

//Политика

Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане справедливо жалуются на качество оказания услуг первичного звена здравоохранения. Глава государства поручил кабмину разработать эффективное решение выявленных проблем.

//новости партнеров

//Политика

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Эксперт в области международной политики Игорь Деланоэ заявил, что в ходе предстоящего саммита «большой семёрки» президент Франции Эммануэль Макрон может выступить в качестве посредника между Европой и Россией.

//В мире

Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла в РФ

Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла в РФ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп собирается назначить на должность посла США в России первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео. Об этом стало известно местным источникам.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Авто

В Госдуме оценили идею о сокращении количества штрафов для водителей

В Госдуме оценили идею о сокращении количества штрафов для водителей

Предложение ЛДПР об освобождении россиян от штрафов ПДД является пиаром и не имеет шансов на принятие. Таким мнением поделился член комитета Госдумы по транспорту, единоросс Александр Васильев.

//Интервью

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

Известный писатель, искусствотерапевт, ученица Эрнста Неизвестного перевоспитывает мужей, учит свободе, менять угол зрения и философскому отношению к жизни

//Культура

Скончалась звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада"

Скончалась звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада"

Во вторник, 20 августа, ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова. Отмечается, что актрисе было 79 лет. Уточнятся, что о дате и месте прощания сообщат позже.

//Политика

Пушков назвал слова Трампа о возвращении России в G8 "единственной верной мыслью"

Пушков назвал слова Трампа о возвращении России в G8 "единственной верной мыслью"

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на предложение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о возвращении России в "большую Восьмёрку". Ранее американский лидер назвал данное решение целесообразным.

//Новости партнеров

//Культура

Киану Ривз снимется в четвертой "Матрице"

Киану Ривз снимется в четвертой "Матрице"

В ближайшее время начнутся съемки четвертой части культового фильма "Матрица", главные роли в которой вновь исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Об этом заявил председатель Warner Brothers Тоби Эммерих.

//В мире

Украинские политики обиделись на Макрона из-за публикации на русском языке

Украинские политики обиделись на Макрона из-за публикации на русском языке

Украинские политики обиделись на президента Франции Эммануэля Макрона из-за его публикации в социальной сети на русском языке. Пост появился после его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

//Новости СМИ2

//В мире

В Бразилии погибли 500 миллионов пчел

В Бразилии погибли 500 миллионов пчел

В самом южном штате Бразилии - Риу Гранди ду Сул - найдены мертвыми 400 миллионов пчел. Похожая участь постигла пчел и в других регионах Бразилии, составив рекордное количество погибших особей за всю историю пчеловодства - 500 миллионов.

//Культура

Режиссёр фильма "Экипаж" прокомментировал смерть Александры Назаровой

Режиссёр фильма "Экипаж" прокомментировал смерть Александры Назаровой

Режиссер и продюсер Александр Митта отреагировать на новость о смерти 79-летней Народной артистки России Александры Назаровой. Знаменитость скончалась во вторник, 20 августа.

//Армия

Пентагон ответил на обвинения о начале разработки ракет до разрыва ДРСМД

Пентагон ответил на обвинения о начале разработки ракет до разрыва ДРСМД

США отвергают обвинения в том, что начали разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из ДРСМД. Об этом заявил официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер.

//В мире

Трамп поддержал возвращение России в G8

Трамп поддержал возвращение России в G8

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о возращении формата "Большой восьмёрки" с участием России. По его словам, это будет целесообразное решение.

//В мире

Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США

Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США

Представители датской королевской семьи заявили, что для них большая честь получить предложение о покупке Гренландии от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Они не исключают реализации такой крупной сделки.

//Общество

Названы самые шумные и самые тихие города России

Названы самые шумные и самые тихие города России

Самые шумные города РФ расположены в Кемеровской и Московской областях, самые тихие - в Калининградской области и Краснодарском крае. Это следует из рейтинга одного из порталов по подбору жилья.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Подмосковье воздушный шар приземлился на столб

В Подмосковье воздушный шар приземлился на столб

Во вторник, 20 августа, в Дмитровском городском округе в поселении Позитив деревни Подосинки из-за сильного ветра произошло ЧП с воздушным шаром. На борту летательного аппарата находились семь человек.

//В мире

Трамп в 10-й раз стал дедушкой

Трамп в 10-й раз стал дедушкой

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой. Внучку американскому лидеру подарили сын Эрик и его супруга Лара, для которых этот ребенок стал вторым.

//Политика

Познер оценил новость об увольнении оскорбившего Путина телеведущего

Познер оценил новость об увольнении оскорбившего Путина телеведущего

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал сообщения об увольнении грузинского журналиста Георгия Габунии, в прямом эфире оскорбившего президента Российской Федерации Владимира Путина.

//Общество

Жителей Петербурга возмутила битва помидорами в городе

Жителей Петербурга возмутила битва помидорами в городе

В Сети раскритиковали битву помидорами, которая прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье, 18 августа. Отмечается, что в мероприятии приняли участие около 1 тысячи человек, а "испорчено" было 20 тонн овощей.

//Политика

Лавров: вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Лавров: вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена подавлять любые вылазки террористов в районе зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Глава ведомства отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией.

//Говорят, что...

Женщины смогут работать рыбаками

Женщины смогут работать рыбаками

Не секрет, что вопреки стереотипам многие женщины увлекаются рыбалкой не меньше мужчин. Однако принятый в России ещё в 2000 г. «Перечень тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда» ограничивал им доступ ко многим рыбацким профессиям. Но скоро всё изменится.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Запястье министра науки и образования России стало самым популярным мемом в Сети
2

Агония несокрушимого бастиона «сирийской революции»
3

Предсказан ответ России на возможные поставки Израилем военных технологий Украине
4

Росимущество не смогло вернуть дачу Сердюкова государству
5

Познер оценил новость об увольнении оскорбившего Путина телеведущего

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры