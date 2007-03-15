Губернаторы будут распускать региональные парламенты

Назначаемые губернаторы получат право распускать избираемые населением региональные парламенты в случае «неработоспособности» последних. С таким законопроектом на прошлой неделе выступили зам­пред «Единой России» В. Рязанский, глава фракции ЛДПР И. Лебедев, «семигинец» С. Глотов и другие. Если поправки будут приняты, губернаторы получат право обращаться в суд с исками о роспуске областных и городских парламентов, которые 3 месяца подряд не набирают кворум ни на одном заседании.

Формальным поводом для этой инициативы стала ситуация с избиркомом Кызыла, подконтрольным главе республики Тыва Ш. Ооржаку. Избирком признал недействительными результаты по 5 из 6 городских округов, где победили противники Ооржака. В знак протеста против того, что их лишили победы, «жизненцы» уже полгода не посещают заседания парламента, из-за чего он не может начать работу.

Однако политолог Дмитрий Орешкин считает, что, если закон будет принят, его начнут применять не только в Тыве: «Под контролем у губернатора всегда есть более или менее значительная группа депутатов, которой достаточно приказать не посещать Заксобрания в течение 3 месяцев, и Заксобрание оказывается под угрозой роспуска. Мэры зачастую контролируют больше ресурсов, чем губернаторы, и теперь губернатор для борьбы с нелояльным мэром сможет разогнать и Городскую думу».