Что стоит за кампанией против Февральской революции?

Нынешняя же информационная кампания на тему «Февральская революция - самое позорное событие российской истории» имеет вполне конкретный и сиюминутный политический смысл. Она рассматривается консерваторами как мощный удар по возможному российскому «оранжизму». Иными словами, Февральская революция воспринимается как аналог «оранжевых» революций. И та и другая совершаются «апологетами Запада» и «политическими клоунами». Их деятельность не приводит к положительным изменениям, а лишь к развалу государства. Если народ усвоит эти аргументы, то в будущем имя «февралистов» приклеют как к радикальным оппозиционерам из «Другой России» (Г. Каспаров, М. Касьянов, В. Рыжков, Э. Лимонов, В. Анпилов), а возможно, и к более умеренным лидерам СПС и «Яблока».

ОТ РЕДАКЦИИ. Тема Февральской революции оказалась действительно интересной, и «АН» посвятили ей материалы в двух номерах.