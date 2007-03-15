Олигархов тянет в край вулканов

Нынешнему губернатору Камчатки члену КПРФ М. Машковцеву в Кремле уже дали понять, что назначение на пост губернатора ему не грозит. Шансы главы Корякии О. Кожемяко, являющегося кандидатом рыбного бизнеса, также снижаются по мере появления у него серьезных и влиятельных конкурентов в борьбе за пост губернатора края. Это подтверждает и тот факт, что 12 марта состоялась встреча тов. Машковцева с В. Путиным, а аналогичная встреча г-на Кожемяко была отложена на неопределенный срок: письмо корякского главы с просьбой о встрече с Президентом РФ было отправлено полпреду президента в ДФО «для изучения и доклада о целесообразности».

А претенденты на пост действительно более чем серьезные. Говорят, среди них есть и миллиардеры Р. Абрамович и В. Вексельберг. Последний два года назад купил здесь компанию «Корякгеолдобыча», занимающую второе место в РФ по добыче платины. А недавно г-н Вексельберг даже создал на Камчатке небольшой предвыборный штаб, который занимается в местных СМИ его пиаром в качестве крепкого хозяйственника и сильного кандидата в губернаторы.

Наконец, совсем недавно появился и еще один претендент - 47-­летний О. Бударгин, в 1990­-е годы бывший замдиректора «Норильской горной компании» (подразделения «Интерроса» В. Потанина), потом мэром Норильска и с 2003 года - губернатором Таймыра. В связи со слиянием Таймыра с Красноярским краем с 1 января этого года г-н Бударгин остался без работы. К тому же на шельфе Камчатки есть серьезные нефтегазовые месторождения, а в финансово-промышленной империи В. Потанина как раз нефти и недостает.