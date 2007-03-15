Олигархов тянет в край вулканов
№ 11(45) от 15.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]
А претенденты на пост действительно более чем серьезные. Говорят, среди них есть и миллиардеры Р. Абрамович и В. Вексельберг. Последний два года назад купил здесь компанию «Корякгеолдобыча», занимающую второе место в РФ по добыче платины. А недавно г-н Вексельберг даже создал на Камчатке небольшой предвыборный штаб, который занимается в местных СМИ его пиаром в качестве крепкого хозяйственника и сильного кандидата в губернаторы.
Наконец, совсем недавно появился и еще один претендент - 47-летний О. Бударгин, в 1990-е годы бывший замдиректора «Норильской горной компании» (подразделения «Интерроса» В. Потанина), потом мэром Норильска и с 2003 года - губернатором Таймыра. В связи со слиянием Таймыра с Красноярским краем с 1 января этого года г-н Бударгин остался без работы. К тому же на шельфе Камчатки есть серьезные нефтегазовые месторождения, а в финансово-промышленной империи В. Потанина как раз нефти и недостает.
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