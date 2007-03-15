После Забайкальского края объединят еще два региона

11 марта прошел референдум об объединении Читинской области и Агинского Бурятского округа. Одобрили его единодушно (90,3% читинцев и 94% агинцев). В результате уже в 2009 году на карте России появится новый субъект - Забайкальский край. На этом объединение не закончится: на декабрь 2007 года (одновременно с думскими выборами) запланирован референдум о слиянии Республики Алтай с Алтайским краем, а на март 2008 года (одновременно с президентскими выборами) - Ненецкого округа с Архангельской областью.

«Протесты алтайских националистов и даже руководителей Горного Алтая вряд ли будут приняты во внимание, никто в Кремле не собирается отменять объединение», - заверил «Аргументы неделi» вице-президент Центра политической конъюнк­туры России Виталий Иванов. После этого объединение регионов завершится: планам слияния Адыгеи и Краснодарского края не суждено реализоваться в ближайшие годы, полагает Иванов.

Кстати, и нынешнее объединение вызвало протесты бурят­ских националистов. Они проводили пикеты и заявляли о том, что Агинский округ с долей федеральных дотаций в 6,4% - более процветающий субъект, чем Читинская область с 45% вливаний. У Республики Алтай протестовать будет намного меньше оснований: здесь и доля дотаций выше, чем в Алтайском крае, и доля титульного населения (30,6%) намного ниже, чем в Агинском округе (62,5%).