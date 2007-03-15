Иран «укусят» в 4 утра 6 апреля

Начнем с того, что недавно вице-­президент США Д. Чейни признался, что в его стране «рассматриваются все варианты решения иранской проблемы», в том числе и военный.

Российские военные эксперты считают, что процесс планирования военной акции США прошел точку невозврата 20 февраля. В Вене безрезультатно закончились переговоры с иранцами главы МАГАТЭ М. аль­-Барадеи.

По нашим сведениям, военная акция состоится в первую неделю апреля, непосредственно перед католической и православной Пасхами (в этом году их даты совпадают), когда «западная общественность» будет на каникулах. Может быть, это произойдет даже в пятницу 6 апреля, нерабочий день в мусульманских странах.

По американской схеме это будет однодневный удар, который продлится 12 часов - с 4 утра до 16 часов дня. Кодовое название операции на сегодня «Bite», что в переводе означает «укус». Уже из названия видно, что большой бойни не будет: атаке, естественно, подвергнется примерно 20 объектов, где осуществляются закрытые работы по обеспечению ядерной программы. Среди них - центрифуги по обогащению урана, ведущие исследовательские цент­ры и лаборатории. Сразу заметим, что первый атомный блок электростанции в Бушере, который строит наша страна, атаке не подвергнется. Будет подавлена система ПВО, потоплены несколько иранских военных кораблей в Персидском заливе и, само собой, поражены узловые пункты управления вооруженными силами Ирана.

Надо заметить, что вооруженные силы Ирана весьма напоминают по способу управления Советскую армию: они также сверхцентрализованны, решения в ней принимаются на самом верху. Поэтому, атаковав командные пункты, американцы, как ожидается, лишат Тегеран возможности ответного удара. Это в том числе затопление нефтяных танкеров в Ормузском проливе с целью перекрыть фарватер, по которому следуют сотни танкеров, и ракетный удар по Израилю.

По словам военных аналитиков, удары будут предприняты с острова Диего-­Гарсия, откуда стартуют дальние бомбардировщики Б-­52 с крылатыми ракетами на борту; палубной авиацией с авианосцев, расположенных в Персидском заливе, и из состава шестого флота США в Средиземном море; будет дан залп крылатыми ракетами и с подводных лодок, которые сосредоточены в Тихом океане и у берегов Аравийского полуострова. Одновременно иракская армия будет сосредоточена на границе с Ираном и Сирией.

И что же в результате? Ядерная программа Ирана будет остановлена. На ее восстановление потребуется не менее 5-7 лет. Президент Буш, вне всякого сомнения, обретет у себя в стране лавры «укротителя Ирана». Некоторые американские генералы в частных беседах предполагают, что и сроки размещения ПРО в Европе могут быть сущест­венно отодвинуты. Еще одним вполне прогнозируемым событием может стать увеличение цены на нефть до 75-80 долларов за баррель, причем на длительный период.

Было бы наивностью полагать, что Иран не в курсе предстоящей экзекуции. В частных беседах иранские представители намекают российским контактерам об акциях возмездия в США. Например, в Нью-Йорке якобы уже все готово для того, чтобы в любой момент взорвать автомобильные туннели под проливом Гудзон и знаменитые мосты на острове Манхеттен. Те, кто бывал в этом городе, понимают, что жизнь в нем будет парализована надолго. Последствия станут во много раз ужаснее, чем те, что были после обрушения знаменитых башен-близнецов. Впрочем, американские службы безопасности считают, что ситуация в их стране находится под полным контролем...