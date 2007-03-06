Социальная справедливость – национальная идея

Дальнему Востоку – специальную программу развития



Отвечая на вопрос о будущем Дальнего Востока, Сергей Миронов сказал, что это богатейший край, жемчужина России. Но процесс исхода оттуда коренного населения и миграция из сопредельных стран не могут не беспокоить. Главная задача – «закрепление» и создание условий для дополнительного притока населения. Председатель Совета Федерации еще раз озвучил свою идею о специальной программе по привлечению на Дальний Восток наших соотечественников из стран СНГ. В государственной программе по развитию Дальнего Востока готовятся важные и неординарные по своему решению предложения. Лидер «Справедливой России» предложил для жителей этих регионов выплачивать базовый материнский капитал на любого ребенка – и первого, и последующих. А также значительно – в два раза – увеличить сумму материнского капитала.

Сергей Миронов также предложил освободить от подоходного налога тех, кто работает на территории Дальневосточного федерального округа. Помимо этого, он считает важным предусмотреть налоговые преференции для местных предприятий – тех, которые не просто зарегистрированы на этой территории, а производят товары и услуги в регионе.



Село, дороги и… национальная безопасность



Отвечая на вопрос о развитии дорог в России, Сергей Миронов подчеркнул, что верхняя палата парламента инициировала законопроект о дорожных фондах. Если регион выделяет из своего бюджета определенную суму на реконструкцию и развитие дорожного фонда, то такую же сумму должен выделить и федеральный центр, чтобы у регионов был стимул развивать дорожное хозяйство. Данный законопроект уже находится в Правительстве.

Развивая агропромышленный комплекс, нужно в первую очередь учитывать социальный и демографический факторы, считает глава Совета Федерации. «Без подъема АПК мы будем ущербны с точки зрения национальной безопасности, – подчеркнул Сергей Миронов. – Нынешние 45% продовольственного импорта – это прямая угроза национальной безопасности». По его мнению, порядка 10% расходной части бюджета необходимо направлять на развитие села.



Преодолеем проходной барьер!



Развенчивая некоторые мифы о Совете Федерации, периодически появляющиеся в прессе, Сергей Миронов подробно рассказал о работе палаты. По его словам, она является своеобразным «фильтром», улучшающим качество российского законодательства. «Мы имеем возможность без суеты и спешки оценивать законы, которые сходят с «конвейера» Государственной Думы. Совет Федерации увязывает в единое целое интересы регионов и центра», – подчеркнул Председатель верхней палаты.

Комментируя инициативу питерских законодателей о выборности сенаторов, Сергей Миронов ответил, что она не будет иметь дальнейших перспектив, поскольку не решает проблему в рамках нынешней Конституции. Он подчеркнул, что верхняя палата работает над проектом закона о выборности членов Совета Федерации, который предлагает формулу перехода к выборности, не меняя Конституции – используя промежуточное звено, например коллегию выборщиков. Впрочем, это лишь один из возможных вариантов, заметил спикер Совета Федерации. Говоря о перспективах «Справедливой России» на предстоящих региональных выборах, Сергей Миронов сказал: «Мы поставили задачу уверенно преодолеть проходной барьер».

Встреча показала, что идеи социальной справедливости близки и понятны в регионах России. Произнесенные на съезде «Справедливой России» в Санкт-Петербурге слова Сергея Миронова, что он «не хочет строить капитализм», оказались созвучны настроениям значительного числа избирателей.

Российское общество «беременно» идеей справедливости. Оно устало от либерального прагматизма, укладывающего политику, экономику, да и саму жизнь людей в схему «товар – деньги – товар». Стране нужна новая национальная идеология, обеспечивающая прорыв к современным технологиям, новым жизненным горизонтам. Социальная справедливость – первый шаг на пути к этой идеологии.

