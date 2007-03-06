Страсти по Татарстану
№ 10(44) от 06.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]
На Результат голосования (93 «против» и только 13 «за») повлияли сразу несколько факторов. С одной стороны, представители регионов не хотели мириться с тем, что некий регион РФ станет вдруг «равнее других». Во-вторых, сказалось и многолетнее противостояние между М. Шаймиевым и правой рукой С. Миронова Р. Алтынбаевым, который как раз и возглавляет профильный комитет Совфеда по этому договору.
Когда-то г-н Алтынбаев был одним из приближенных г-на Шаймиева, а в 2001–2003 годах – сенатором Совфеда РФ от президента Татарстана. Однако небезосновательно был заподозрен в том, что является инициатором заговора «глав районов Татарстана, стремящихся свергнуть М. Шаймиева». Пришлось искать другой регион, который мог бы выдвинуть его сенатором. Поддержала Рязань. В родном же Татарстане он продолжает оставаться персоной «нон грата»: именно поэтому местная Партия пенсионеров заявила, что готова объединиться с «Единой Россией» Шаймиева, но ни в коем случае не хочет быть в «Справедливой России» Алтынбаева. Поэтому в Татарстане образовалось еще и две параллельные «Справедливые России».
По нашей информации, Казань желает договориться с г-ном Мироновым. Этим вызвана недавняя встреча с ним татарстанца, первого вице-спикера О. Морозова. Последний обещал чуть ли не перейти в «Справедливую Россию» и подружить его с М. Шаймиевым. Однако С. Миронов не ответил на эти предложения.
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