Жириновский объединится с Рогозиным и Бабуриным?

№ 10(44) от 06.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Источник в окружении г-на Рогозина подтвердил факт встречи: «Жириновский выходил на нас, предлагал Д. Рогозину чуть ли не возглавить ЛДПР. Мол, Митрофанов ему страшно надоел, и чтобы спасти партию, ей нужны новые лица. Дмит­рий Олегович с ним недолго общался, и на следующий день ответил: нет». А пресс-секретарь г-на Бабурина Юрий Бондаренко заявил «Аргументам неделi», что у его шефа в феврале была с Д. Рого­зиным встреча «ознакомительного характера»: в принципе он не исключает объединения с последним, но не с г-ном Жириновским. Похожая история была и перед выборами-2003: тогда ЛДПР должна была идти на выборы под леворадикальными лозунгами «повесить всех олигархов и банкиров», «расстрелять участников внешнеэкономической деятельности», «мы за бедных, мы за русских», чтобы оттянуть как можно больше голосов у коммунистов. С этой же целью Кремль поручал В. Жириновскому привлечь в список ЛДПР коммуниста В. Анпилова (недолюбливаемого Г. Зюгановым и из-за этого оставшегося за бортом выборов). Г-н Жири­новский летом 2003 года три раза встречался с тов. Анпиловым, но поставленную Кремлем задачу выполнить так и не смог.



