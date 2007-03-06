Обвал китайского рынка – заговор «шанхайских»?
№ 10(44) от 06.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]
"Пекинцы" (которых «шанхайцы» именуют «маоистами») всерьез озабочены возникновением экономических проблем и усилением зависимости от Запада. Этот процесс только усилится после окончания срока защитных мер для китайской экономики, которые КНР обговорила при вступлении в ВТО. Чтобы сделать будущее более предсказуемым, консерваторы стремятся увеличить контроль государства над экономикой, а также обложить частный сектор дополнительными налогами, увеличив доходы бюджета, направляемые на развитие всей страны. В качестве одного из вариантов рассматривалось введение налога на биржевые сделки.
Недовольные такой перспективой представители «шанхайского клана» (особенно из числа бизнесменов) устроили «утечку» в западные СМИ о том, что налог на биржевые сделки будет введен уже на днях. Результатом этого и стал обвал рынка акций китайских предприятий. Таким образом «шанхайцы» продемонстрировали «пекинцам», с одной стороны, свою силу, с другой – неразумность резких изменений правил игры в китайской экономике.
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