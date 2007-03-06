Грядут перестановки?

Первой причиной нер­возности является произошедшее после перестановок в правительстве 15 февраля общее ослабление позиций «либералов». Вторая причина заключается в том, что «либералы» недооценивали влияния «Справедливой России». Новая партия считалась «вредным проектом, подрывающим стабильность в стране» и мешающим получению «Единой Россией» заветного «конституционного большинства». Они считали, что действуют во благо Президента РФ, которому намного проще будет обеспечить сохранение своего курса после 2008 года в условиях фактического монополизма «Единой России».

Но оказалось, что В. Путин считает «Справедливую Рос­сию» необходимым элементом системы «сдержек и противовесов». Политическое ядро единороссов, ведя борьбу со «Справедливой Россией», надеялось на провал «эсеров» на мартовских выборах. Но, как уже очевидно, «Справедливая Россия» выступит вполне достойно, в связи с чем борцы с ней и опасаются своих отставок. Одни уже готовятся уйти в бизнес, другие – на телевидение.

«Администрация президента входит в предвыборный период, когда впервые будут конкурировать две президентские партии. Конечно, в связи с этим возможны перестановки в ее политическом крыле. Думаю, что такие величины, как В. Сурков, конечно, останутся, а вот некоторых могут и поменять», – заявил «Аргументам неделi» политолог, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.



