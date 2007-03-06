//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Рождение трехпартийной системы?

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Единороссам вновь удается взять плановые 45%.

Еще на октябрьских региональных выборах 2006 года перед «Единой Россией» (ЕР) поставили задачу набрать в среднем по всем регионам не менее 45%. Считается, что именно такой процент гарантирует им более половины мест в региональных парламентах, да и на выборах в Госдуму тоже. Ведь на любых выборах 10–20% голосов избирателей оттягивают партии, которые не преодолевают 7%. Поэтому больше половины мандатов от оставшихся 80–90% голосов получит партия, набравшая как раз не менее 45%.

В октябре 2006 года единороссы задачу выполнили: их средний результат по 9 регионам составил 46%. Однако в нынешнюю кампанию все стало сложнее. Как уже писали «Аргументы неделi», еще 20 октября 2006 года Б. Грызлов на встрече в Кремле посетовал, что ЕР может сдать позиции. Руководители Администрации президента признали эти опасения обоснованными. А в январе и замдиректора близкого к Кремлю Центра политической конъ­юнктуры России В. Иванов прогнозировал, что в марте средний результат ЕР упадет с 46 до 41–42%.
В результате «партия власти» напрягла все свои силы и ресурсы. Губернаторам дали понять, что их будущее зависит от успехов ЕР, списки которой они возглавили в 12 из 14 регионов. В результате, как показывают последние социологические исследования и сделанные на их основе прогнозы (см. таблицу), ЕР удалось удержать завоеванные в октябре позиции. 11 марта она, скорее всего, вновь финиширует со средним результатом в 46%.

Конечно, в целом ряде регионов такой успех единороссов связан с небольшим количеством партий, участ­вующих в выборах, и слабой конкуренцией с их стороны. В том же Подмосковье лишь лидер ЕР губернатор Б. Громов имеет всеобщую известность. У лидеров «Справедливой России» (СР) С. Жигарева, А. Романовича и С. Кравченко к началу кампании извест­ность равнялась 0%, лидера КПРФ депутата Госдумы В. Кашина знали только те, кто сильно интересуется политикой, и лишь «яблочница» Г. Хованская извест­на узкому кругу жителей.

В Петербцрге единороссы не смогли сформировать особенно сильный список и «на полную катушку» включили административный, телевизионный и финансовый ресурсы. По данным Горизбиркома, на 1 марта ЕР потратила там на выборы 178 млн. рублей, то есть более половины суммы затрат всех партий, которые составили 347 млн.! Даже на счета СР поступило лишь 75 млн., семигинских «Патриотов России» (ПР) – 40 млн., ЛДПР – 32 млн., СПС – 12 млн., КПРФ – 5 млн. Кроме того, единороссы смогли обзавестись и союзниками из числа остальных партий: ПР и ЛДПР вели свою кампанию так, как будто выполняли задание единороссов по борьбе с «эсерами»…

«Справедливая Россия» за два месяца утроила свои рейтинги

Впрочем, и СР есть чем похвастаться. Если в декабре партия С. Миронова стартовала в регионах с рейтингов, колебавшихся от 2 до 7%, то к февралю она везде увеличила свою популярность в 3–4 раза! Теперь ее рейтинги в разных регионах колеблются от 6–7% до 20%. А с учетом прибавки от тех, кто еще не определился, – еще больше (см. таблицу).
Наиболее высока популярность СР там, где у нее сильный партийный список. Так, питерскую СР возглавили самые популярные здесь депутаты О. Дмитриева (на выборах в Госдуму-2003 она поставила рекорд 55%), О. Нилов (в 2002 году добился в своем округе рекорда в 80%), а также самый популярный спортсмен России Е. Плющенко.

А вот Самарскую СР возглавил лично мэр В. Тархов, недавно победивший со счетом 56% на 40% прежнего мэра-единоросса Г. Лиманского, шедшего при поддержке губернатора К. Титова.

Опережает по популярности ставропольского губернатора А. Черногорова и мэр Ставрополя Д. Кузьмин, также возглавляющий список СР. Причем Ставрополь – единственный регион, где у «эсеров» с учетом одномандатников есть шанс победить партию власти. Этому способ­ствует и то, что среди лидеров местной СР олимпийская чемпионка Е. Бережная и генерал-полковник Е. Болховитин.

СР в Коми возглавляют бывший президент республики Ю. Спиридонов, недавний зампрезидента Торлопова В. Скоробогатова, депутат Л. Зайцев, бывший мэр Сыктывкара С. Катунин и действующий мэр Инты В. Шахтин. Во главе псковской СР стал М. Брячак, занимавший третье место на выборах губернатора.

В Вологде СР возглавили популярный сенатор Г. Хрипель (ранее бывший спикером облдумы), один из руководителей череповецкой «Северстали» А. Никитченко и спикер Вологодской гордумы А. Лукичев.

А в Томске СР возглавил недавний председатель Партии пенсионеров Владимир Козырев (он же глава Счетной палаты города Томска), во главе с которым «пенсионеры» 1,5 года назад набрали на выборах в Томскую гордуму 19,4%, почти на 2% опередив единороссов.

КПРФ сохраняет позиции, а ЛДПР вновь может пройти барьер?

КПРФ не только прочно удерживает свое третье место, но в Омске и Орле имеет все шансы занять второе место, заметно опережая слабую в этих регионах СР. Орел – это родина Г. Зюганова. Здесь в марте 2006 года на выборах мэра победил кандидат КПРФ А. Касьянов. А в Омске это преимущест­во связано с активностью лидера местных коммунистов – журналиста и аналитика А. Кравца. А также одномандатника КПРФ О. Смолина – единст­венного слепого депутата Госдумы, который своими законодательными инициативами (в том числе и борьбой за права инвалидов) воочию доказывает, что слепой человек может быть не менее грамотным и энергичным, чем зрячий. Между тем самый сильный список у КПРФ – в Петербурге. Его возглавляют «преемник» Зюганова И. Мельников и многократная олимпийская чемпионка Л. Егорова. Но там изначальные позиции партии были слабыми.

Октябрьские выборы 2006 года выбросили ЛДПР за грань 7%-ного барьера: она финишировала со средним результатом 6,2%. По прогнозам, как и сейчас, партия должна была набрать 9%, но часть ее электората заявляла о симпатиях к ней «в шутку», не придя голосовать на выборы. Не помогла даже попытка фальсифицировать выборы в пользу ЛДПР в Астрахани: прокуратура разоблачила ее и завела на «жириновцев» уголовное дело.

Однако уже в декабре в Перми ЛДПР вновь показала свою «живучесть». Нынешние выборы должны дать окончательный ответ на вопрос «быть или не быть» ЛДПР в Госдуме-2008. Боясь снова везде проиграть, В. Жириновский лично возглавил списки партии в Петербурге, Вологодской, Самарской, Московской и Мурманской областях. Однако максимальных результатов следует ждать даже не там, где партию ведет на выборы г-н Жириновский, а в Коми. Здесь список ЛДПР возглавляет М. Брагин – владелец холдинга «Север-Медиа», который включает в себя «Русское радио в Сыктывкаре», «МК в Коми», «Будни Коми» и другие популярные газеты, рекламное агентство
«ММ-Видео» и «Север-Медиа дизайн», контролирующий наружную рекламу в Сыктывкаре.

Аграрии у разбитого корыта

Кроме перечисленных четырех партий почти всегда преодолевала 7%-ный барьер и Аграрная партия России (АПР). В марте 2006 года она участвовала в выборах в 5 из 8 регионов и финишировала со средним результатом 7,8%. Однако на октябрьских выборах АПР не смогла принять участие ни в одном из 9 регионов. Похожая ситуация и сейчас: АПР пыталась участвовать везде, но получилось это у нее лишь в 2 из 14 регионов (Вологде и Дагестане). Председатель воронежской АПР Алексей Ефентьев объяснил «Аргументам неделi» проблемы партии тем, что ее по-преж­нему «заставляют объединиться с «Единой Россией», чему подыгрывает и председатель АПР В. Плотников».

– Глава Орловской АПР Н. Кутузов работает в обладминистрации, и ему там приказали не участ­вовать в выборах. Также партию убрали с выборов в Самаре, Петербурге и Коми. В Тюмени собрали лишь 17 тысяч подписей вместо 50 тысяч необходимых: Плотников обещал помочь деньгами, но обманул, со сборщиками не рассчитались до сих пор. Не сумели собрать подписи и в Ленинградской области. Подмосковная и Омская АПР нашли спонсоров, готовых внести залоги, но Плотников не заверил их списки и не выдал копию свидетельст­ва о регист­рации: эти отделения состоят из противников нашего «лидера». В Пскове Плотников не утвердил председателя, из-за чего облизбирком отказал в регистрации. В Ставрополе Плотников перед выборами создал конфликт, исключив из партии своих оппонентов В. Пономаренко и Н. Губского и поставив во главе аграриев фермера-единоросса из АККОР: спонсор Р. Ализаде увидел, что отделение расколото, и не стал вносить залог. В Томске 2 года нет регионального отделения: Плотников поручил его перерегистрировать Г. Сергеенко, а тот сбежал в «Единую Россию». Мурманская АПР на стадии ликвидации. Я не исключаю, что и перед выборами в Госдуму наш «лидер» тоже «забудет» принести в Центризбирком какие-нибудь документы и нас просто снимут с выборов: мол, не хотите в «Единую Россию», тогда вашу партию вообще закроем.

«Мартовские выборы – это последний ответ, быть или не быть партии. И если после этого АПР все равно пойдет на выборы самостоятельно, я уверен, что у нас не будет ни малейшего шанса преодолеть 7%», – заявил «Аргументам неделi» член правления АПР Николай Харитонов.

СПС, «Яблоко», семигинцы, «зеленые» и «рабочие коммунисты»

Остальные партии не могут быть уверены в преодолении ба­рь­ера ни в одном регионе. СПС имеет шансы пройти в Томске и Петербурге, но там на нее обрушили «черный пиар» о том, что партия будто бы нанимает на работу «больных СПИДом». «Яблоко» ближе всего подойдет к барьеру в Подмосковье и Мурманске, но вряд ли возьмет его: для этого партии явно не хватает денег. «Патриотам России» (ПР) Г. Семигина, напротив, не могут помочь даже огромные деньги, которые они тратят на кампанию: во всех регионах она получит от 1 до 3%, и только в Петербурге имеет небольшие шансы приблизиться к проходному барьеру.

В Самаре из небытия возникла партия «Зеленые», которая так активно повела агитацию, что уже всерьез обсуждается возможность ее прохождения в облдуму. «Зеленых человечков» считают политпроектом автомобильной группы «СОК» (возникшей на базе ВАЗа): захотели ее руководители стать депутатами и оживили всеми забытую партию. А в Тюмени благодаря популярности местного депутата А. Черепанова претендует на прохождение в облдуму и Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП) В. Тюлькина: Минюст ликвидировал ее, и это последние выборы, в которых она сможет участ­вовать.

Совершенно особая ситуация в Дагестане. Здесь всегда была «слишком высока» по­пулярность коммунистов. В 1990-е годы они набирали здесь около 70%. Но так ли будет сейчас?

По данным февральского телефонного опроса, проведенного в Махачкале местной газетой «Новое дело», 62,9% жителей голосовать не собираются. Но среди остальных КПРФ имеет 24,8%, ЕР – 20%, АПР – 19,2%, ПР – 16,8%, СР и ЛДПР – по 9,6%.

Как уже писали «Аргументы неделi», на октябрьских выборах 2006 года избиратели вместо предложенной им двухпартийной системы выбрали трехпартийную. Сейчас такой вывод еще более очевиден. «На мартовских выборах трехпартийная будет окончательно сформирована, причем с ярко выраженной иерархией: доминировать будет ЕР, второе место «застолбит» за собой СР, а на третьем утвердится КПРФ», – подтвердил «Аргументам неделi» Ростислав Туровский из Центра политических технологий.

Редакция благодарит за неоценимую помощь в составлении прогноза руководителя Департамента региональных исследований Цент­ра политических технологий Ростислава Туровского.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Новое руководство телекомпании «Рустави-2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил Владимира Путина. О нелегкой судьбе извращенца размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Николай Азаров, бывший глава правительства Украины, рассказал, какие действия должен предпринять президент страны Владимир Зеленский, чтобы остановить военный конфликт на территории Донбасса.

//Политика

Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане справедливо жалуются на качество оказания услуг первичного звена здравоохранения. Глава государства поручил кабмину разработать эффективное решение выявленных проблем.

//новости партнеров

//Политика

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Эксперт в области международной политики Игорь Деланоэ заявил, что в ходе предстоящего саммита «большой семёрки» президент Франции Эммануэль Макрон может выступить в качестве посредника между Европой и Россией.

//В мире

Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла в РФ

Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла в РФ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп собирается назначить на должность посла США в России первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео. Об этом стало известно местным источникам.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Авто

В Госдуме оценили идею о сокращении количества штрафов для водителей

В Госдуме оценили идею о сокращении количества штрафов для водителей

Предложение ЛДПР об освобождении россиян от штрафов ПДД является пиаром и не имеет шансов на принятие. Таким мнением поделился член комитета Госдумы по транспорту, единоросс Александр Васильев.

//Интервью

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

Известный писатель, искусствотерапевт, ученица Эрнста Неизвестного перевоспитывает мужей, учит свободе, менять угол зрения и философскому отношению к жизни

//Культура

Скончалась звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада"

Скончалась звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада"

Во вторник, 20 августа, ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова. Отмечается, что актрисе было 79 лет. Уточнятся, что о дате и месте прощания сообщат позже.

//В мире

Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США

Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США

Представители датской королевской семьи заявили, что для них большая честь получить предложение о покупке Гренландии от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Они не исключают реализации такой крупной сделки.

//Новости партнеров

//Общество

Названы самые шумные и самые тихие города России

Названы самые шумные и самые тихие города России

Самые шумные города РФ расположены в Кемеровской и Московской областях, самые тихие - в Калининградской области и Краснодарском крае. Это следует из рейтинга одного из порталов по подбору жилья.

//Происшествия

В Подмосковье воздушный шар приземлился на столб

В Подмосковье воздушный шар приземлился на столб

Во вторник, 20 августа, в Дмитровском городском округе в поселении Позитив деревни Подосинки из-за сильного ветра произошло ЧП с воздушным шаром. На борту летательного аппарата находились семь человек.

//Новости СМИ2

//В мире

Трамп в 10-й раз стал дедушкой

Трамп в 10-й раз стал дедушкой

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой. Внучку американскому лидеру подарили сын Эрик и его супруга Лара, для которых этот ребенок стал вторым.

//Политика

Познер оценил новость об увольнении оскорбившего Путина телеведущего

Познер оценил новость об увольнении оскорбившего Путина телеведущего

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал сообщения об увольнении грузинского журналиста Георгия Габунии, в прямом эфире оскорбившего президента Российской Федерации Владимира Путина.

//Общество

Жителей Петербурга возмутила битва помидорами в городе

Жителей Петербурга возмутила битва помидорами в городе

В Сети раскритиковали битву помидорами, которая прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье, 18 августа. Отмечается, что в мероприятии приняли участие около 1 тысячи человек, а "испорчено" было 20 тонн овощей.

//Политика

Лавров: вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Лавров: вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена подавлять любые вылазки террористов в районе зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Глава ведомства отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией.

//Говорят, что...

Женщины смогут работать рыбаками

Женщины смогут работать рыбаками

Не секрет, что вопреки стереотипам многие женщины увлекаются рыбалкой не меньше мужчин. Однако принятый в России ещё в 2000 г. «Перечень тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда» ограничивал им доступ ко многим рыбацким профессиям. Но скоро всё изменится.

//Говорят, что...

Зеленский мечтает осенью встретиться с Путиным

Зеленский мечтает осенью встретиться с Путиным

Президент Украины Володимир Зеленський пытается изо всех сил надуть свой авторитет. Сосредоточивший в своих руках законодательную и исполнительную власть Незалежной бывший комик нуждается в международном признании – ему позарез нужна встреча с Владимиром Путиным.

//Новости партнеров

//Говорят, что...

Кроме Гренландии Трамп может купить много островов

Кроме Гренландии Трамп может купить много островов

История с предложением Дональда Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию наделала в мире много шума. После резкой реакции Копенгагена Белый дом поспешил заявить, что слова президента США были всего лишь шуткой. Однако всё не так просто.

//Культура

Дарья Донцова примерила роль сценариста для "Союзмультфильма"

Дарья Донцова примерила роль сценариста для "Союзмультфильма"

Первую серию мультфильма, сценарий к которому написала Дарья Донцова, планируется выпустить в октябре, сообщила во вторник председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

//Говорят, что...

«Маршал Василевский» спасает Европу от газового кризиса

«Маршал Василевский» спасает Европу от газового кризиса

Из-за активного противодействия США строительству газопровода «Северный поток – 2» в ЕС может начаться газовый кризис. Дело в том, что Киев, глядя на поддержку Вашингтона, всячески затягивает продление договора между «Газпромом» и Украиной о транзите газа после 1 января 2020 года.

//Говорят, что...

Французы хотят заключить с Москвой сделку

Французы хотят заключить с Москвой сделку

Встреча 19 августа Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в летней резиденции французского президента заставила Лондон и Вашингтон нервничать. Единый западный фронт против России рушится – в Париже открыто обсуждают контуры возможной дипломатической сделки с Кремлём.

//Здоровье

Белок в моче – не всегда заболевание

Белок в моче – не всегда заболевание

Проводя общий лабораторный анализ мочи, белок проверяют обязательно, поскольку это очень важный диагностический показатель. Моча, образуемая в почках посредством фильтрации из крови, в норме может содержать белковые фракции лишь в очень малом количестве

//Здоровье

Арбуз может быть опасным

Арбуз может быть опасным

Лето – время, когда чаще всего происходят пищевые отравления, связанные с употреблением ранних арбузов и дынь. Причин тому несколько. Ранние фрукты часто содержат повышенное количество нитратов, способных вызвать серьёзное отравление. Также не всегда соблюдаются правила транспортировки и хранения.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Макрон уверен в "европейском будущем" России
2

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
3

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой
4

Росимущество не смогло вернуть дачу Сердюкова государству
5

Предсказан ответ России на возможные поставки Израилем военных технологий Украине

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры