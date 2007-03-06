Рождение трехпартийной системы?

Единороссам вновь удается взять плановые 45%.



Еще на октябрьских региональных выборах 2006 года перед «Единой Россией» (ЕР) поставили задачу набрать в среднем по всем регионам не менее 45%. Считается, что именно такой процент гарантирует им более половины мест в региональных парламентах, да и на выборах в Госдуму тоже. Ведь на любых выборах 10–20% голосов избирателей оттягивают партии, которые не преодолевают 7%. Поэтому больше половины мандатов от оставшихся 80–90% голосов получит партия, набравшая как раз не менее 45%.

В октябре 2006 года единороссы задачу выполнили: их средний результат по 9 регионам составил 46%. Однако в нынешнюю кампанию все стало сложнее. Как уже писали «Аргументы неделi», еще 20 октября 2006 года Б. Грызлов на встрече в Кремле посетовал, что ЕР может сдать позиции. Руководители Администрации президента признали эти опасения обоснованными. А в январе и замдиректора близкого к Кремлю Центра политической конъ­юнктуры России В. Иванов прогнозировал, что в марте средний результат ЕР упадет с 46 до 41–42%.

В результате «партия власти» напрягла все свои силы и ресурсы. Губернаторам дали понять, что их будущее зависит от успехов ЕР, списки которой они возглавили в 12 из 14 регионов. В результате, как показывают последние социологические исследования и сделанные на их основе прогнозы (см. таблицу), ЕР удалось удержать завоеванные в октябре позиции. 11 марта она, скорее всего, вновь финиширует со средним результатом в 46%.

Конечно, в целом ряде регионов такой успех единороссов связан с небольшим количеством партий, участ­вующих в выборах, и слабой конкуренцией с их стороны. В том же Подмосковье лишь лидер ЕР губернатор Б. Громов имеет всеобщую известность. У лидеров «Справедливой России» (СР) С. Жигарева, А. Романовича и С. Кравченко к началу кампании извест­ность равнялась 0%, лидера КПРФ депутата Госдумы В. Кашина знали только те, кто сильно интересуется политикой, и лишь «яблочница» Г. Хованская извест­на узкому кругу жителей.

В Петербцрге единороссы не смогли сформировать особенно сильный список и «на полную катушку» включили административный, телевизионный и финансовый ресурсы. По данным Горизбиркома, на 1 марта ЕР потратила там на выборы 178 млн. рублей, то есть более половины суммы затрат всех партий, которые составили 347 млн.! Даже на счета СР поступило лишь 75 млн., семигинских «Патриотов России» (ПР) – 40 млн., ЛДПР – 32 млн., СПС – 12 млн., КПРФ – 5 млн. Кроме того, единороссы смогли обзавестись и союзниками из числа остальных партий: ПР и ЛДПР вели свою кампанию так, как будто выполняли задание единороссов по борьбе с «эсерами»…



«Справедливая Россия» за два месяца утроила свои рейтинги



Впрочем, и СР есть чем похвастаться. Если в декабре партия С. Миронова стартовала в регионах с рейтингов, колебавшихся от 2 до 7%, то к февралю она везде увеличила свою популярность в 3–4 раза! Теперь ее рейтинги в разных регионах колеблются от 6–7% до 20%. А с учетом прибавки от тех, кто еще не определился, – еще больше (см. таблицу).

Наиболее высока популярность СР там, где у нее сильный партийный список. Так, питерскую СР возглавили самые популярные здесь депутаты О. Дмитриева (на выборах в Госдуму-2003 она поставила рекорд 55%), О. Нилов (в 2002 году добился в своем округе рекорда в 80%), а также самый популярный спортсмен России Е. Плющенко.

А вот Самарскую СР возглавил лично мэр В. Тархов, недавно победивший со счетом 56% на 40% прежнего мэра-единоросса Г. Лиманского, шедшего при поддержке губернатора К. Титова.

Опережает по популярности ставропольского губернатора А. Черногорова и мэр Ставрополя Д. Кузьмин, также возглавляющий список СР. Причем Ставрополь – единственный регион, где у «эсеров» с учетом одномандатников есть шанс победить партию власти. Этому способ­ствует и то, что среди лидеров местной СР олимпийская чемпионка Е. Бережная и генерал-полковник Е. Болховитин.

СР в Коми возглавляют бывший президент республики Ю. Спиридонов, недавний зампрезидента Торлопова В. Скоробогатова, депутат Л. Зайцев, бывший мэр Сыктывкара С. Катунин и действующий мэр Инты В. Шахтин. Во главе псковской СР стал М. Брячак, занимавший третье место на выборах губернатора.

В Вологде СР возглавили популярный сенатор Г. Хрипель (ранее бывший спикером облдумы), один из руководителей череповецкой «Северстали» А. Никитченко и спикер Вологодской гордумы А. Лукичев.

А в Томске СР возглавил недавний председатель Партии пенсионеров Владимир Козырев (он же глава Счетной палаты города Томска), во главе с которым «пенсионеры» 1,5 года назад набрали на выборах в Томскую гордуму 19,4%, почти на 2% опередив единороссов.



КПРФ сохраняет позиции, а ЛДПР вновь может пройти барьер?



КПРФ не только прочно удерживает свое третье место, но в Омске и Орле имеет все шансы занять второе место, заметно опережая слабую в этих регионах СР. Орел – это родина Г. Зюганова. Здесь в марте 2006 года на выборах мэра победил кандидат КПРФ А. Касьянов. А в Омске это преимущест­во связано с активностью лидера местных коммунистов – журналиста и аналитика А. Кравца. А также одномандатника КПРФ О. Смолина – единст­венного слепого депутата Госдумы, который своими законодательными инициативами (в том числе и борьбой за права инвалидов) воочию доказывает, что слепой человек может быть не менее грамотным и энергичным, чем зрячий. Между тем самый сильный список у КПРФ – в Петербурге. Его возглавляют «преемник» Зюганова И. Мельников и многократная олимпийская чемпионка Л. Егорова. Но там изначальные позиции партии были слабыми.

Октябрьские выборы 2006 года выбросили ЛДПР за грань 7%-ного барьера: она финишировала со средним результатом 6,2%. По прогнозам, как и сейчас, партия должна была набрать 9%, но часть ее электората заявляла о симпатиях к ней «в шутку», не придя голосовать на выборы. Не помогла даже попытка фальсифицировать выборы в пользу ЛДПР в Астрахани: прокуратура разоблачила ее и завела на «жириновцев» уголовное дело.

Однако уже в декабре в Перми ЛДПР вновь показала свою «живучесть». Нынешние выборы должны дать окончательный ответ на вопрос «быть или не быть» ЛДПР в Госдуме-2008. Боясь снова везде проиграть, В. Жириновский лично возглавил списки партии в Петербурге, Вологодской, Самарской, Московской и Мурманской областях. Однако максимальных результатов следует ждать даже не там, где партию ведет на выборы г-н Жириновский, а в Коми. Здесь список ЛДПР возглавляет М. Брагин – владелец холдинга «Север-Медиа», который включает в себя «Русское радио в Сыктывкаре», «МК в Коми», «Будни Коми» и другие популярные газеты, рекламное агентство

«ММ-Видео» и «Север-Медиа дизайн», контролирующий наружную рекламу в Сыктывкаре.



Аграрии у разбитого корыта



Кроме перечисленных четырех партий почти всегда преодолевала 7%-ный барьер и Аграрная партия России (АПР). В марте 2006 года она участвовала в выборах в 5 из 8 регионов и финишировала со средним результатом 7,8%. Однако на октябрьских выборах АПР не смогла принять участие ни в одном из 9 регионов. Похожая ситуация и сейчас: АПР пыталась участвовать везде, но получилось это у нее лишь в 2 из 14 регионов (Вологде и Дагестане). Председатель воронежской АПР Алексей Ефентьев объяснил «Аргументам неделi» проблемы партии тем, что ее по-преж­нему «заставляют объединиться с «Единой Россией», чему подыгрывает и председатель АПР В. Плотников».

– Глава Орловской АПР Н. Кутузов работает в обладминистрации, и ему там приказали не участ­вовать в выборах. Также партию убрали с выборов в Самаре, Петербурге и Коми. В Тюмени собрали лишь 17 тысяч подписей вместо 50 тысяч необходимых: Плотников обещал помочь деньгами, но обманул, со сборщиками не рассчитались до сих пор. Не сумели собрать подписи и в Ленинградской области. Подмосковная и Омская АПР нашли спонсоров, готовых внести залоги, но Плотников не заверил их списки и не выдал копию свидетельст­ва о регист­рации: эти отделения состоят из противников нашего «лидера». В Пскове Плотников не утвердил председателя, из-за чего облизбирком отказал в регистрации. В Ставрополе Плотников перед выборами создал конфликт, исключив из партии своих оппонентов В. Пономаренко и Н. Губского и поставив во главе аграриев фермера-единоросса из АККОР: спонсор Р. Ализаде увидел, что отделение расколото, и не стал вносить залог. В Томске 2 года нет регионального отделения: Плотников поручил его перерегистрировать Г. Сергеенко, а тот сбежал в «Единую Россию». Мурманская АПР на стадии ликвидации. Я не исключаю, что и перед выборами в Госдуму наш «лидер» тоже «забудет» принести в Центризбирком какие-нибудь документы и нас просто снимут с выборов: мол, не хотите в «Единую Россию», тогда вашу партию вообще закроем.

«Мартовские выборы – это последний ответ, быть или не быть партии. И если после этого АПР все равно пойдет на выборы самостоятельно, я уверен, что у нас не будет ни малейшего шанса преодолеть 7%», – заявил «Аргументам неделi» член правления АПР Николай Харитонов.

СПС, «Яблоко», семигинцы, «зеленые» и «рабочие коммунисты»



Остальные партии не могут быть уверены в преодолении ба­рь­ера ни в одном регионе. СПС имеет шансы пройти в Томске и Петербурге, но там на нее обрушили «черный пиар» о том, что партия будто бы нанимает на работу «больных СПИДом». «Яблоко» ближе всего подойдет к барьеру в Подмосковье и Мурманске, но вряд ли возьмет его: для этого партии явно не хватает денег. «Патриотам России» (ПР) Г. Семигина, напротив, не могут помочь даже огромные деньги, которые они тратят на кампанию: во всех регионах она получит от 1 до 3%, и только в Петербурге имеет небольшие шансы приблизиться к проходному барьеру.

В Самаре из небытия возникла партия «Зеленые», которая так активно повела агитацию, что уже всерьез обсуждается возможность ее прохождения в облдуму. «Зеленых человечков» считают политпроектом автомобильной группы «СОК» (возникшей на базе ВАЗа): захотели ее руководители стать депутатами и оживили всеми забытую партию. А в Тюмени благодаря популярности местного депутата А. Черепанова претендует на прохождение в облдуму и Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП) В. Тюлькина: Минюст ликвидировал ее, и это последние выборы, в которых она сможет участ­вовать.

Совершенно особая ситуация в Дагестане. Здесь всегда была «слишком высока» по­пулярность коммунистов. В 1990-е годы они набирали здесь около 70%. Но так ли будет сейчас?

По данным февральского телефонного опроса, проведенного в Махачкале местной газетой «Новое дело», 62,9% жителей голосовать не собираются. Но среди остальных КПРФ имеет 24,8%, ЕР – 20%, АПР – 19,2%, ПР – 16,8%, СР и ЛДПР – по 9,6%.



Как уже писали «Аргументы неделi», на октябрьских выборах 2006 года избиратели вместо предложенной им двухпартийной системы выбрали трехпартийную. Сейчас такой вывод еще более очевиден. «На мартовских выборах трехпартийная будет окончательно сформирована, причем с ярко выраженной иерархией: доминировать будет ЕР, второе место «застолбит» за собой СР, а на третьем утвердится КПРФ», – подтвердил «Аргументам неделi» Ростислав Туровский из Центра политических технологий.

Редакция благодарит за неоценимую помощь в составлении прогноза руководителя Департамента региональных исследований Цент­ра политических технологий Ростислава Туровского.